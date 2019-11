Le Dr Robert Amyot, cardiologue et expert en sécurité des patients, joint l'équipe de MEDFAR Solutions Cliniques pour appuyer sa croissance à l'international

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le cardiologue et expert en sécurité des patients, Dr Robert Amyot, se joint à l'équipe de direction à titre de médecin en chef de MEDFAR Solutions Cliniques, au moment où l'entreprise accroît sa présence à travers le Canada et sur les marchés internationaux. En accueillant un praticien et gestionnaire d'expérience, MEDFAR, déjà chef de file au Québec dans le domaine des dossiers médicaux électroniques, solidifie son équipe de direction.

« Ayant rapidement acquis la confiance de plus de 6000 prestataires de services médicaux et plus de 1000 cliniques à travers le Canada, l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie, le moment était propice pour accueillir Dr Amyot au sein de l'équipe. Son expertise précieuse en sécurité des patients et sa perspective plus vaste sur la protection des données médicales nous permettront de poursuivre notre croissance internationale tout en demeurant fidèles aux valeurs de MEDFAR » a affirmé M. Élias Farah, co-fondateur et PDG de MEDFAR.

Cardiologue de formation, Dr Amyot a été chercheur et professeur agrégé de médecine à l'Université de Montréal, où il a enseigné la cardiologie clinique et l'échocardiographie. Entrepreneur dans l'âme, Dr Amyot a également fondé l'entreprise Vimedix, qui a développé le premier simulateur d'échocardiographie transthoracique en réalité virtuelle et dont le premier client fut un hôpital affilié à l'université Harvard.

Suite à l'acquisition de Vimedix par la multinationale CAE, Dr Amyot a rejoint la direction de la division CAE Santé où il a œuvré pendant près de 10 ans à titre de médecin en chef, puis de président. Il fut également intronisé en 2018 au prestigieux « Simulation Hall of Fame » du National Center for Simulation aux États-Unis. Il siège à plusieurs conseils d'administration, dont celui du Collège royal International affilié au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

« Je suis fier de me joindre à l'équipe dynamique de MEDFAR qui fait rayonner le génie canadien à l'étranger, » a confié Dr Amyot. « MEDFAR a créé un écosystème numérique visionnaire alors que l'adoption de technologies de l'information est en train de révolutionner les systèmes de santé à travers le monde. »

À propos de MEDFAR

MEDFAR Solutions Cliniques a été fondée en 2010 par deux ingénieurs aéronautiques qui ont réalisé que les soins de santé n'exploitaient pas tout le potentiel de la technologie. Soutenue par une vaste communauté d'experts cliniques et axée sur le succès des cliniques, MEDFAR a été la première à certifier un Dossier Médical Électronique infonuagique au Canada, MYLE (Make Your Life Easy).

Engagée à promouvoir l'excellence et l'efficacité des soins de santé dans le monde entier, MEDFAR se différencie en offrant une solution de gestion intuitive de bout en bout, uniquement pour des cliniques, qui remplace les processus inefficaces par une alternative technologique plus rapide et plus sécuritaire. www.medfarsolutions.com

