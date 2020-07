Le don d'un million de dollars de ROYAL CANIN(MD) Canada permet de financer un nouveau centre d'excellence vétérinaire

Le don contribuera à améliorer les interventions peu invasives et à donner lieu à de meilleurs résultats de santé pour les animaux, tout en profitant aux étudiants en médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.

MONTRÉAL, QC et PUSLINCH, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Un nouveau centre d'excellence en médecine interventionnelle (CEMI) sera établi à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe, grâce à un don d'un million de dollars du fabricant de nourriture pour animaux de compagnie, Royal Canin Canada.

Le centre se spécialisera dans le traitement et la formation vétérinaire en interventions peu invasives, une option médicale de plus en plus populaire qui comprend la radiologie et la cardiologie interventionnelles, en plus d'être liée à l'amélioration du confort du patient et à des temps de récupération plus courts. « Les interventions peu invasives nous permettent de pénétrer l'organisme par des voies naturelles et d'atteindre des zones inaccessibles par la chirurgie standard, comme l'intérieur des reins », explique Dre Marilyn Dunn, professeure en médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et directrice du projet. « Le CEMI permettra de traiter un plus grand nombre de patients et d'offrir une expérience de formation unique aux étudiants en médecine vétérinaire en offrant une vaste gamme d'options diagnostiques et thérapeutiques touchant les systèmes respiratoire, cardiovasculaire et urinaire », a déclaré Dre Dunn.

Le don d'un million de dollars aidera à l'élaboration du centre et de sa technologie. Royal Canin et la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal feront également équipe pour créer un symposium qui aidera à faire valoir l'importance de l'approche peu invasive en médecine vétérinaire partout au Canada.

La date de début des travaux de construction du centre sera annoncée sous peu.

« Cette installation illustre une autre facette de la relation professionnelle étroite entre notre école et Royal Canin, et fournira une ressource vitale aux étudiants, stagiaires et résidents actuellement en formation, ainsi qu'aux vétérinaires déjà établis dans leurs domaines respectifs », a déclaré Christine Theoret, doyenne de la faculté.

« Notre engagement envers la profession vétérinaire est ancré dans notre culture », a ajouté Dan Alvo, directeur général de Royal Canin Canada. « En collaboration avec la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, nous avons plusieurs initiatives en cours, notamment de fournir de la nourriture pour animaux de compagnie à l'école et à l'hôpital d'enseignement, en plus d'appuyer le Refuge CHUV et le programme Animaux des jeunes de la rue. Nous avons également inclus le corps professoral dans notre dernière réunion de « partage de vision », un forum pour les représentants des écoles de médecine vétérinaire du Canada, afin de discuter du rôle de la nutrition clinique dans leurs programmes d'études et les hôpitaux d'enseignement. Nous sommes ravis de l'impact de notre partenariat avec l'Université de Montréal sur la qualité de vie des animaux de compagnie partout au Canada », a conclu M. Alvo. « Notre don au CEMI en est un élément essentiel de cette initiative. »

À propos de Royal Canin

La société Royal Canin, propriétaire de la marque ROYAL CANINMD, est une division de Mars produits pour animaux et un leader mondial en santé nutritionnelle pour les chats et les chiens. Notre croyance que les animaux de compagnie rendent notre monde meilleur nous inspire et donne vie à notre raison d'être : CRÉER UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIEMC. Depuis plus de 50 ans, Royal Canin s'est engagée à fournir une nutrition santé aux chats et aux chiens, tout en améliorant leur qualité de vie. Fondée en 1968 par le vétérinaire français, Jean Cathary, Royal Canin travaille continuellement en partenariat avec des nutritionnistes, des éleveurs et des vétérinaires du monde entier. Notre mission consiste à aider à transformer la santé et le bien-être de chaque chat et de chaque chien en repoussant les limites de l'alimentation et des connaissances, et ce, en partenariat avec des professionnels des animaux de compagnie. Notre approche unique place toujours les besoins nutritionnels des chats et des chiens au cœur de notre processus d'innovation. Leur âge, mode de vie, taille, race et niveau d'activité sont observés par la science, afin de produire des formules précises répondant aux besoins spécifiques de chaque animal. Nos produits nutritionnels et nos formules soigneusement préparés sont disponibles chez les détaillants spécialisés pour animaux de compagnie et les hôpitaux vétérinaires partout dans le monde. Avec son siège social situé à Aimargues dans le Sud de la France et une présence dans 100 marchés, notre entreprise compte 7 153 associés à l'échelle mondiale qui accordent la priorité aux chats et aux chiens, tous les jours. Pour de plus amples renseignements sur les activités canadiennes de Royal Canin, visitez www.royalcanin.ca.

À propos de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal

Située à Saint-Hyacinthe, au cœur d'une région vouée à la recherche agroalimentaire et à la santé animale, la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) de l'Université de Montréal est la seule école vétérinaire francophone en Amérique du Nord. La FMV détient une accréditation complète de l'American Veterinary Medical Association (AVMA). De plus, celle-ci est un chef de file et une force motrice en matière de santé et de bien-être des animaux, de santé publique et de développement durable. La FMV est également reconnue à l'échelle internationale dans les domaines du bien-être et du contrôle de la douleur chez les animaux, des maladies porcines infectieuses, de la médecine équine, ainsi que de la qualité et de la salubrité alimentaires. https://fmv.umontreal.ca/fmv/

À propos du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV)

Le Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de la Faculté de médecine vétérinaire, situé à Saint-Hyacinthe, est un centre médical unique qui reçoit jusqu'à 24 000 visites chaque année. Offrant un service continu 24 heures sur 24 et 365 jours par année, le CHUV est composé de vétérinaires spécialisés considérés comme des experts dans leurs domaines respectifs. Ces professionnels, appuyés par un personnel technique hautement qualifié, ont accès à de l'équipement de pointe, permettant ainsi au CHUV d'offrir une vaste gamme de services spécialisés uniques aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de compagnie. https://chuv.umontreal.ca/english

