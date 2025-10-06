Le docteur Gerald Krystal, lauréat 2025 des 300 000 $ du Prix Dr Rogers pour ses recherches de pointe sur le cancer

Le chercheur de la BC Cancer a été récompensé pour ses travaux révolutionnaires sur les interventions diététiques et la prévention du cancer

VANCOUVER, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le docteur Gerald Krystal, chercheur de renom spécialiste du cancer au Terry Fox Laboratory de la BC Cancer, est le lauréat 2025 du prestigieux Prix Dr Rogers pour l'excellence en médecine complémentaire et alternative. Le prix de 300 000 $ récompense les contributions exceptionnelles du docteur Krystal aux soins de santé via ses recherches révolutionnaires sur les effets de l'alimentation sur la prévention du cancer.

Les travaux de pointe du docteur Krystal montrent que les régimes hypoglucidiques enrichis en amidon résistant ou en fibres solubles, en protéines de soja et en huile de poisson, peuvent réduire l'incidence de nombreux cancers, y compris les cancers bronchopulmonaires et les cancers du sein.

« Le docteur Gerald Krystal est un parfait exemple de la vision, des qualités de meneur et de l'impact significatif que récompense chaque année le Prix Dr Rogers », explique Alena Levitz, directrice exécutive de la Lotte and John Hecht Memorial Foundation (Fondation commémorative Lotte et John Hecht), qui gère le Prix Dr Rogers. « Ses travaux mettent en lumière la puissance de la prévention, en associant la science aux stratégies concrètes d'adaptation du régime alimentaire ciblant le métabolisme, la fonction immunitaire et l'inflammation, afin de redéfinir ce que nous savons et de lutter contre le cancer. En mettant à l'honneur ses réalisations, le Prix Dr Rogers reconnaît ses extraordinaires contributions et affirme notre engagement pour l'excellence en médicine complémentaire et alternative, pour le bien de toutes et tous. »

Les travaux du docteur Krystal ont permis d'élargir les connaissances au-delà des voies purement génétiques ou moléculaires du cancer, pour inclure les facteurs du quotidien et leur influence sur le risque de cancer et le pronostic, notamment leurs effets importants sur le développement, la croissance et les métastases des tumeurs. En sensibilisant la population aux recherches sur la prévention, ses travaux enrichissent les connaissances scientifiques et un changement de paradigme concernant l'étude de la prévention.

« En remettant au docteur Krystal le Prix Dr Rogers, la Hecht Foundation reconnaît l'importance simultanée des deux visages de Janus : les données de départ et les objectifs à cibler, la valeur des connaissances et du savoir issus de différentes sources, qui sous-tendent les progrès constants en matière de santé, de médecine et de soins », déclare le docteur Simon Sutcliffe, membre estimé du jury du Prix Dr Rogers.

La première publication du docteur Krystal, qui a fait la une de la revue Cancer Research en 2011 (voir cette publication de la Fondation BC Cancer) a incité de nombreux investigateurs à chercher à déterminer si les régimes hypoglucidiques pouvaient réellement ralentir ou prévenir la croissance des tumeurs, et conduit à la publication de nombreux articles confirmant ses conclusions.

Au cours des 13 années passées, le docteur Krystal a collaboré avec des spécialistes de multiples domaines, parmi lesquels : l'immunologie, l'hématologie, l'hypoxie, les régimes cétogènes, l'activité physique, le traitement clinique du cancer bronchopulmonaire, le cancer du sein, la biologie cellulaire, la pathologie, l'endocrinologie, les recherches sur le microbiome, les recherches sur le lymphome, le vieillissement, l'épidémiologie, la virologie, les recherches sur l'arthrite, les médecines chinoises et les recherches sur le liposome. Chaque collaboration a abouti à des publications, montrant l'impact considérable de cette approche interdisciplinaire.

Au cours de sa formidable carrière, le docteur Krystal a également dirigé des essais dans l'objectif de réduire les marqueurs de l'inflammation chronique chez les gros consommateurs de tabac. Ses outils de dépistage peuvent permettre d'identifier les fumeurs à risque élevé de cancer bronchopulmonaire, ce qui représente une avancée majeure dans la prévention personnalisée du cancer. Le docteur Krystal et son équipe de la BC Cancer sont réputés pour leurs investigations sur la contribution de l'inflammation chronique (même non décelable cliniquement) aux risques de cancer.

« Recevoir le Prix Dr Rogers est un incroyable honneur et je le dois aux talentueux étudiants avec lesquels j'ai eu la chance de travailler au fil des années », se réjouit le docteur Gerald Krystal. « Je tiens par-dessus tout à remercier la docteure Ingrid Elisia, chercheuse, et Michelle Yueng, assistante de recherche, pour leurs contributions essentielles à la compréhension des effets des différents régimes alimentaires sur la prévention du cancer, sa croissance et sur les métastases. »

Le docteur Krystal confirme que cette publication pour la BC Cancer Foundation reste d'actualité : Can Dietary Changes Significantly Reduce Your Risk of Cancer?

« Depuis près de vingt ans, le Prix Dr Rogers est un outil discret, mais puissant, qui a aidé et accompagné celles et ceux qui innovent et font la différence au Canada, en remettant 2 millions $ aux leaders du secteur de la santé depuis 2007 », explique Levitz. « Tout au long de sa carrière, les recherches et les réalisations du docteur Krystal, comme celles des lauréats précédents, ont reflété la vision du docteur Rogers, celle de soins centrés sur le patient, incitant les individus à prendre la main sur leur santé, et permettant aux médecins et aux professionnels de santé de collaborer pour créer des stratégies plus intégratives du traitement des patients. »

Le docteur Krystal remettra l'intégralité de son prix à la BC Cancer Foundation, pour financer de futures recherches sur la prévention du cancer. Il recevra le Prix Dr Rogers 2025 lors d'une cérémonie privée qui se tiendra à Vancouver le 25 octobre 2025.

À propos du Prix Dr Rogers

Le Prix Dr Rogers pour l'excellence en médecine complémentaire et alternative (MCA) est le plus important de son genre au Canada. Il récompense l'innovation, le leadership et les réalisations dans les soins de santé. D'une valeur de 300 000 $, le Prix Dr Rogers est décerné tous les deux ans, en l'honneur des travaux du docteur Roger Hayward Rogers, médecin à Vancouver et pionnier de la médecine centrée sur le patient et intégrative. Depuis 2007, ce prix récompense des individus dont les recherches associent des approches classiques et des approches intégratives plus modernes, pour faire progresser la science et la pratique du soin. Le Prix Dr Rogers est financé par la Lotte and John Hecht Memorial Foundation.

À propos du docteur Gerald Krystal

Le docteur Krystal est un chercheur de renom, spécialisé dans le cancer, au Terry Fox Laboratory du BC Cancer Research Centre. Ses premiers travaux ont été menés dans un groupe de recherche qui a été le groupe des Instituts de recherche en santé du Canada le plus longuement financé, pendant plus de 25 ans. Les recherches du docteur Krystal ont apporté une contribution essentielle aux recherches sur le cancer au Canada, notamment sur la manière dont l'alimentation, le métabolisme, l'immunité et l'inflammation interagissent avec le risque de cancer, sa croissance et sa progression.

Postes actuels :

Professeur titulaire, Dép. de pathologie, Programme de médecine expérimentale et de génétique, Université de Colombie britannique, Vancouver, B.C. https://pathology.ubc.ca/2022/12/01/gerald-krystal/

2010-aujourd'hui Scientifique émérite, Terry Fox Laboratory, British Columbia Cancer Research Centre, Vancouver.

