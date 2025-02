Le Prix Dr Rogers entame une nouvelle ère en changeant de nom et en augmentant le montant de son prix en argent

Un prix canadien qui honore les individus exceptionnels dont les pratiques et les recherches médicales font progresser les soins aux patients augmente son prix en argent à 300 000 $

VANCOUVER, BC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - La Fondation commémorative Lotte et John Hecht est heureuse d'annoncer l'augmentation du montant et le changement de nom pour son prix biennal en soins de santé au Canada. Le « Prix Dr Rogers pour l'excellence en médecine complémentaire et alternative » a été rebaptisé et devient le « Prix Dr Rogers pour l'avancement de la santé, de la médecine et de la guérison ». De plus, le montant qu'il remet augmente, passant de 250 000 $ CA à 300 000 $ CA.

Comme l'ont vécu d'autres organisations aux vues similaires, le nom original du Prix Dr Rogers n'évoquait plus les changements dynamiques qui se produisent dans le domaine des soins de santé. En soulignant l'importance de « l'avancement de la santé, de la médecine et de la guérison », le nom du Prix indique qu'il s'inscrit désormais dans un plus large éventail d'approches au sein du spectre des domaines qui soutiennent la santé humaine et traitent les maladies. Ce changement de nom continue d'honorer les souhaits de feu Lotte et John Hecht de promouvoir et de soutenir d'autres méthodes de guérison et de traitement. Il célèbre aussi l'héritage important du Dr Roger Rogers, un médecin de Vancouver qui a fait passer la prévention des maladies, l'innovation et la liberté de choix de l'individu au premier plan, avant l'orthodoxie de l'établissement médical dans les soins aux patients.

La Fondation est reconnaissante des conseils, des commentaires et du soutien du jury du Prix Dr Rogers, dont le dévouement et les services ont contribué à orienter l'avenir du Prix Dr Rogers. La première discussion publique sur un changement de nom possible a eu lieu pendant un panel d'honneur des jurés, lors des célébrations de l'édition 2021 du Prix Dr Rogers. En coulisses, les jurés ont consacré beaucoup de leur temps personnel et de leurs réflexions à ces changements, et leurs recommandations ont joué un rôle primordial par rapport à l'annonce d'aujourd'hui.

Les mises à jour apportées au processus d'évaluation du prix ne diffèrent pas beaucoup de celles des années précédentes. Toutefois, l'annonce du ou des lauréats et la célébration de la remise du prix changeront :

Afin de mieux refléter l'engagement de la Fondation envers la recherche et la pratique médicales, les ressources ne seront plus consacrées à un gala officiel de remise des prix : elles seront plutôt consacrées à amplifier la promotion des lauréats du Prix Dr Rogers et de leurs réalisations. L'annonce du lauréat de l'édition 2025 du Prix Dr Rogers aura lieu cet automne, et un banquet de remise de prix plus modeste aura lieu dans la région du lauréat, à une date mutuellement acceptable.

Le soutien de la Fondation à des conférences qui rassemblent, éduquent et inspirent les professionnels du domaine continue de croître. Depuis la création du Prix en 2007, le Programme des conférences commanditées par le Prix Dr Rogers a versé 1,9 million de dollars à cet effet.

Nous sommes enthousiasmés par cette évolution du Prix Dr Rogers qui entame une nouvelle ère dont l'objectif demeure le même : célébrer les réalisations d'individus exceptionnels, dont les travaux dans le domaine des pratiques et de la recherche médicales nouvelles, novatrices et déstabilisantes font avancer la santé, la médecine et la guérison au Canada.

L'appel de candidatures à l'édition 2025 du Prix Dr Rogers pour l'avancement de la santé, de la médecine et de la guérison est maintenant ouvert. Commencez votre nomination en ligne, à DrRogersPrize.org.

Fondé en 2007 par la Fondation commémorative Lotte et John Hecht, le Prix Dr Rogers célèbre les réalisations des individus qui travaillent dans le domaine des pratiques et de la recherche médicales nouvelles, novatrices et déstabilisantes pour faire progresser les soins de santé au Canada. D'un montant de 300 000 $, le prix en argent est décerné tous les deux ans. Il s'agit du plus important en son genre.

Le Prix Dr Rogers rend hommage aux individus qui incarnent un niveau de vision, de leadership et d'intégrité comparable à celui dont a fait preuve feu le Dr Roger Hayward Rogers. Au nombre des premiers médecins à offrir des thérapies non traditionnelles aux patients atteints de cancer, le Dr Roger a reçu l'Ordre de la Colombie-Britannique (Order of British Columbia) en 2001 pour ses travaux de pionnier.

ANCIENS LAURÉATS

D r Alastair Cunningham (2007)

(2007) D r Abram Hoffer (2007)

(2007) D r Hal Gunn (2009)

(2009) D r Badri (Bud) Rickhi (2009)

(2009) D re Marja Verhoef (2011)

(2011) D re Sunita Vohra (2013)

(2013) Heather Boon , Ph. D. (2015)

, Ph. D. (2015) D r Dugald Seely (2017)

(2017) D re Bonnie Kaplan (2019)

(2019) D re Linda Rapson (2021)

(2021) D r Gregor Reid (2021)

(2021) D re Linda Carlson (2023)

(2023) Dr Stephen Genuis (2023)

JURY

D re Iris Bell

D r James Gordon

D r Joseph Pizzorno

D re Mary Ann Richardson

Dr Simon Sutcliffe

