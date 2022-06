GATINEAU, QC, le 13 juin 2022 /CNW/ - Le directeur général des élections du Canada, M. Stéphane Perrault, est heureux d'annoncer la nomination de Caroline J. Simard au poste de commissaire aux élections fédérales. Elle entrera en fonction le 15 août 2022.

Le commissaire est responsable de l'application de la Loi électorale du Canada, et mène ses enquêtes et autres activités d'application de façon indépendante d'Élections Canada. En vertu de la Loi, le directeur général des élections (DGE) nomme le commissaire après consultation du directeur des poursuites pénales.

Caroline J. Simard occupe le poste de vice-présidente, Radiodiffusion, au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) depuis 2017. Dans l'exercice de ses responsabilités, elle a rendu des décisions sur des questions d'observation et d'application de la loi.

Assermentée comme avocate en 1994, Mme Simard possède plus de 28 ans d'expérience dans les secteurs public et privé. Avant de se joindre au CRTC, elle a exercé les fonctions de conseillère juridique au ministère de la Justice du Canada pendant une décennie. Entre autres expériences professionnelles, elle a agi à titre de spécialiste principale en télécommunications pour l'Union internationale des télécommunications, un organisme des Nations Unies. Mme Simard détient une maîtrise et un doctorat en droit, et a également reçu une bourse de doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines.

« C'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à Caroline J. Simard, à titre de nouvelle commissaire aux élections fédérales, a déclaré M. Perrault. Après des recherches approfondies, auxquelles ont participé de hauts fonctionnaires, dont la directrice des poursuites pénales, je suis convaincu que nous avons trouvé la meilleure candidate. Mme Simard contribuera sans aucun doute à protéger l'intégrité du processus électoral et à maintenir la confiance du public dans les élections fédérales. »

Mme Simard remplacera Yves Côté qui termine son mandat de dix ans à titre de commissaire aux élections fédérales.

« Je tiens à remercier M. Côté pour son travail acharné et son dévouement au service des Canadiens, non seulement pendant son mandat à titre de commissaire, mais aussi pendant toute sa carrière au sein de la fonction publique », a affirmé M. Perrault.

Avant d'exercer les fonctions de commissaire aux élections fédérales, M. Côté a occupé divers postes supérieurs au sein de la fonction publique, notamment sous-ministre délégué au ministère de la Justice, de 2008 à 2012.

« Ce fut un réel plaisir et un privilège d'assumer les fonctions de commissaire aux élections fédérales, a affirmé M. Côté. Ce rôle est tout aussi stimulant qu'enrichissant, et je suis sincèrement reconnaissant qu'on m'ait confié l'exécution de cet important mandat au cours des dix dernières années. Je présente mes sincères félicitations à la nouvel

Vous trouverez plus de renseignements sur le Bureau du commissaire aux élections fédérales sur son site Web.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

