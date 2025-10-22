KUALA LUMPUR, Malaisie, 22 octobre 2025 /CNW/ - La Malaisie a franchi aujourd'hui une étape importante dans l'histoire du capital humain mondial en accueillant le Forum mondial sur les compétences (GSF) 2025 au Shangri-La Kuala Lumpur.

Organisé conjointement avec la présidence malaisienne de l'ANASE et l'Année des compétences de l'ANASE 2025, le Forum a réuni des gouvernements, des industries et des collectivités du monde entier pour faire progresser la transformation des compétences, soulignant le rôle du secteur privé en tant que catalyseur de l'innovation, de l'inclusion et de l'impact.

Le vice-premier ministre de la Malaisie et ministre du Développement rural et régional, M. Ahmad Zahid bin Hamidi, a lancé le Global Skills Forum (GSF) 2025. (PRNewsfoto/Human Resource Development Corporation (HRD Corp))

Dirigé par le ministère des Ressources humaines de la Malaisie (KESUMA) par l'entremise de la Human Resource Development Corporation (HRD Corp), avec le soutien du Secrétariat de l'ANASE, de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et de l'Organisation internationale des employeurs (IOE), le GSF 2025 était une plateforme mondiale de premier plan pour le dialogue, la collaboration et l'action sur l'avenir des compétences.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Dr Ahmad Zahid bin Hamidi, Seri de Dato, vice-premier ministre de la Malaisie, qui a souligné le potentiel unique de l'ANASE et le rôle des compétences dans l'édification de son avenir.

« Avec les bonnes compétences, ce dividende pour les jeunes peut être transformé en une source d'innovation et de prospérité, non seulement pour l'Asie du Sud-Est, mais aussi pour l'économie mondiale, » a déclaré M. Zahid.

Dans son discours, Gilbert F. Houngbo, directeur général de l'OIT, a salué le leadership du ministre Steven Sim dans la promotion d'AYOS 2025, notant qu'il est la voix centrale de la main-d'œuvre et des compétences dans la région.

« Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance au ministère des Ressources humaines, sous la direction du ministre Steven Sim, que je considère comme l'un des ministres du Travail les plus dynamiques et les plus visionnaires de la région. « Son leadership dans la promotion de l'Année des compétences 2025 de l'ANASE reflète véritablement l'engagement de la Malaisie à autonomiser la main-d'œuvre de notre région pour l'avenir, » a déclaré M. Gilbert.

« Je dois reconnaître le travail exceptionnel que le gouvernement de la Malaisie a accompli en tant que président de l'ANASE pour l'Année des compétences 2025 de l'ANASE. L'OIT est prête à soutenir la Malaisie et l'ANASE alors que vous vous efforcez de réaliser votre vision d'une région dont la main-d'œuvre est prête à relever les défis de l'avenir », a-t-il ajouté.

Steven Sim Chee Keong, ministre des Ressources humaines de la Malaisie, a souligné dans son discours que les travailleurs doivent demeurer au cœur du progrès économique.

« Les travailleurs créent de la valeur dans notre économie. Les gains réalisés par les travailleurs au cours des 100 dernières années doivent non seulement être préservés, mais nous devons continuer à progresser, surtout compte tenu des nouvelles dynamiques », a déclaré Steven Sim.

Il a également souligné l'importance de la GSF dans le cadre d'un mouvement régional plus vaste.

« Le Forum mondial sur les compétences n'est pas un événement autonome, c'est un pilier clé de l'Année des compétences 2025 de l'ANASE, qui réunit les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et les communautés d'apprentissage de toute la région », a-t-il ajouté.

Sur le thème « Le rôle transformateur du secteur privé dans le développement des compétences : stimuler l'innovation et l'impact », le GSF 2025 a examiné les principaux défis en matière de perfectionnement de la main-d'œuvre et a partagé les bonnes pratiques pour y répondre. Le forum, auquel ont participé près de 600 délégués, a exploré comment les gouvernements, les employeurs et les établissements de formation peuvent créer conjointement des stratégies agiles et axées sur l'humain qui répondent aux changements technologiques rapides, à l'évolution des marchés du travail et aux perturbations mondiales. Il a renforcé les compétences en tant que monnaie d'opportunité, de compétitivité et de durabilité pour les entreprises et la société.

Un moment déterminant de l'événement a été l'engagement de la Malaisie à l'égard du développement des compétences pour la main-d'œuvre future des pays de l'ANASE et de la communauté mondiale afin de renforcer la collaboration, de favoriser les compétences prêtes pour l'avenir et d'autonomiser les collectivités pour qu'elles soient résilientes, une Malaisie durable et concurrentielle au sein de l'ANASE.

AYOS 2025 se rapproche de sa conclusion avec le dîner de gala « Colours of Success : A Celebration of Achievements » ce soir, célébrant les réalisations de ses sept plateformes phares.

