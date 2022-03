Le Devoir s'engage dans la formation de la relève journalistique et renouvelle son programme de stages

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Devoir lance aujourd'hui un appel de candidatures pour recruter trois stagiaires qui intégreront son équipe durant la période estivale. Ce programme de stages rémunérés témoigne d'une volonté résolue de contribuer à la formation des journalistes de demain.

Encourager le développement de jeunes talents en journalisme fait partie intégrante de la mission du Devoir comme l'explique sa rédactrice en chef Marie-Andrée Chouinard dans un article paru aujourd'hui : « Cette tradition -- le stage en sera cet été à sa troisième édition -- s'inscrit clairement dans la volonté de formation de la relève au Devoir. À une époque où la pénurie de main-d'œuvre touche de plein fouet tous les secteurs de développement de la société, y compris les médias, ce geste d'engagement social en est un aussi de maintien de notre mission première: certains des stagiaires des dernières années se sont en effet taillé une place de choix au sein de notre équipe et sont désormais des joueurs que vous lisez ou qui s'activent en coulisses de la production de notre contenu. »

Grâce au soutien renouvelé de l'Université Concordia, Le Devoir accueillera un étudiant provenant d'une des quatre facultés de l'établissement. La fondation Les Amis du Devoir offrira pour sa part deux bourses de stage à des étudiants poursuivant une formation au sein de tout autre établissement universitaire québécois. Cet engagement du Devoir et de ses partenaires est une main tendue vers des étudiants qui désirent gagner de l'expérience en journalisme au sein d'un média qui sait les rejoindre. Ce programme est en retour une occasion pour Le Devoir de s'enrichir du bagage des stagiaires issus de disciplines variées et de s'inspirer de l'innovation dont saura faire preuve cette prochaine génération de journaliste.

Pendant ces huit semaines, les personnes retenues seront encadrées par un ou des directeurs de stage, des journalistes d'expérience et de spécialisations variées, et pourront développer des aptitudes au travail journalistique dans une véritable salle de rédaction. Les stagiaires seront notamment appelés à expérimenter différents formats journalistiques et à participer aux réunions et aux activités qui rythment la production quotidienne d'information. Ils pourront rapidement prendre part aux affectations sur le terrain et produire du contenu qui paraîtra sur les différentes plateformes du Devoir. Les apprentissages acquis au cours de cette formation pourront constituer un premier levier vers une carrière fructueuse en journalisme.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 15 avril, les étudiants qui suivent une formation universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs à Concordia et dans tout autre établissement québécois sont invités à déposer leur candidature. Les aspirants stagiaires pourront être issus de programmes d'études variés, mais devront démontrer une volonté claire de se spécialiser en journalisme. Les trois stagiaires seront choisis au terme d'un processus de sélection rigoureux.

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet, ainsi que sur ses applications mobile et tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure un média totalement indépendant et n'appartient à aucun groupe.

Les Amis du Devoir est un organisme à but non lucratif qui soutient la mission du Devoir par des campagnes de dons, des remises de prix et de bourses à la relève.

Renseignements: Juliette Gaudreault-Tremblay, Coordonnatrice aux communications, [email protected]