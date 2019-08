Le Devoir propose des mesures équilibrées pour soutenir les médias d'information

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Devoir appuie la création de mesures fiscales pour venir en aide aux médias d'information. Le président du conseil d'administration, André Ryan, et le directeur, Brian Myles, ont proposé un cadre exhaustif afin que l'intervention du gouvernement du Québec puisse se faire à un coût raisonnable, en préservant l'indépendance des médias, la pluralité des voix et l'intérêt public.

M. Ryan et M Myles ont fait part de leurs observations lors de la Commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information, mercredi à Québec. Le mémoire du Devoir, assorti de 17 recommandations, est disponible ici.

La transformation des habitudes de consommation des québécois en matière d'information, la numérisation de l'économie et l'érosion des revenus publicitaires entre les mains des entreprises du GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) ont concouru à la création d'une « tempête parfaite ». En raison de l'importance des médias d'information québécois pour la vitalité du débat démocratique et de leur rôle essentiel dans la transmission de la culture, il est dans l'intérêt du gouvernement du Québec de les soutenir.

« Le Devoir appuie l'idée de soutenir les médias d'information d'une façon prudente et ordonnée. Le crédit d'impôt sur la masse salariale de la rédaction reçoit un appui massif dans le monde des médias. C'est une avenue prometteuse qui assurerait la stabilité du Devoir. Le gouvernement doit aussi repenser ses façons de faire en publicité, et ramener ses investissements dans nos médias avec un souci pour l'équité de traitement. Depuis trop longtemps, Le Devoir ne reçoit pas sa juste part de publicité nationale du gouvernement du Québec », a dit le directeur du Devoir, Brian Myles.

Le président du conseil d'administration du Devoir, André Ryan, rappelle pour sa part l'importance de la contribution des lecteurs dans le débat actuel sur l'avenir des médias d'information. « Nous croyons fermement qu'il est possible de miser sur l'abonnement à l'imprimé et au numérique, mais cela exige de faire des choix basés sur le contenu et la relation de confiance entre la marque du Devoir et ses lecteurs. Le maintien de l'équilibre au Devoir demeure un défi, car nous sommes également touchés par l'érosion des revenus publicitaires. Mais nous avons connu la rentabilité en 2017 et en 2018. Nous le devons au dévouement des artisans du Devoir, à nos lecteurs et à nos donateurs qui génèrent 70 % de nos revenus », a expliqué André Ryan.

Quatre piliers pour appuyer l'intervention de Québec

Le Devoir suggère quatre piliers sur lesquels peut s'appuyer le gouvernement du Québec, à savoir :

Universalité : les médias sont admissibles qu'ils produisent de l'information quotidienne ou hebdomadaire, numérique ou imprimée, et que leur modèle d'affaires repose sur la gratuité des contenus ou le modèle des abonnements;

Équité : les critères d'admissibilité aux différents programmes sont d'ordre quantitatif, et non qualitatif. Il ne s'agit pas de programmes visant à récompenser les médias au mérite;

Indépendance : l'État ne s'immisce pas dans les salles de rédaction et il ne conditionne pas l'accessibilité aux programmes à des normes ou exigences déontologiques;

Intérêt public : les mesures d'aide s'arrêtent aux frontières du divertissement. Les programmes visent à encourager la production de contenus d'information originaux sur des sujets d'intérêt général, soit les médias qui contribuent le plus à enrichir le débat d'idées dans une société démocratique et à rendre les institutions publiques imputables de leurs gestes.

Les recommandations proposées par Le Devoir ont un caractère universel. Elles profiteraient à l'ensemble des médias, sans discrimination, et sans perdre de vue les finalités de transparence et d'intérêt public. Nous proposons entre autres :

La création d'un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur la masse salariale de la rédaction pour les médias d'information quotidiens et hebdomadaires, assorti d'un plafond salarial de 55 000 $, et ce, sans distinction quant à leur structure juridique ;

ce, sans distinction quant à leur structure juridique ; La création d'un crédit d'impôt aux particuliers de 25 % sur les abonnements numériques aux médias d'information quotidiens et hebdomadaires ;

La mise en place un fonds similaire à celui du Fonds du Canada pour les périodiques afin de soutenir la diffusion imprimée des journaux et hebdomadaires, au prorata de leur part de marché ;

pour les périodiques afin de soutenir la diffusion imprimée des journaux et hebdomadaires, au prorata de leur part de marché ; Le maintien l'ensemble des programmes et mesures d'aide adoptés par le précédent gouvernement, notamment le crédit d'impôt de 35 % sur le développement numérique ;

La tenue d'un registre public recensant les aides consenties à chaque média sur une base annuelle ;

L'adoption d'une politique de placement publicitaire du Québec, laquelle limitera à 5 % du budget publicitaire annuel, pour tous les organismes publics, la part des placements faits dans des entreprises étrangères ;

La publication d'un rapport annuel sur les investissements publicitaires des organismes publics identifiant les investissements réalisés par chacun des ministères, agences ou sociétés d'État dans chacun des médias québécois et dans chacune des entreprises étrangères ;

L'abolition de la taxe sur le recyclage ;

La création d'un fonds de financement des productions culturelles et médiatiques à même les recettes fiscales perçues auprès des entreprises étrangères de commerce électronique (les GAFA) ;

L'application du principe de l'exception culturelle par le gouvernement du Québec, afin qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ses industries culturelle et médiatique dans les univers numériques.

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est disponible sur Internet, sur des applications mobile et tablette et en version virtuelle. Il est consulté, toutes plateformes confondues, par plus d'un million de personnes toutes les semaines. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure toujours un média totalement indépendant et il n'appartient à aucun groupe. Sa structure est fondée sur trois piliers : une fiducie perpétuelle d'intérêt privée qui détient le contrôle du Devoir Inc. et assure le maintien de son indépendance, Le Devoir Inc., média multiplateformes qui produit des contenus, et les Amis du Devoir, un organisme à but non lucratif qui apporte un soutien philanthropique au Devoir Inc.

