Le Devoir élargit les horizons des lecteurs avec le déverrouillage de ses plateformes

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Devoir va à la rencontre de nouveaux lecteurs en lançant aujourd'hui une offensive de déverrouillage de ses plateformes numériques. Réalisée par l'agence Rethink, cette campagne à grand déploiement vise à élargir les horizons des lecteurs québécois en leur faisant découvrir la richesse des contenus du Devoir.

« Le Devoir est un média unique dans le paysage médiatique québécois. Il mise sur l'abonnement, autant à l'imprimé qu'au numérique, pour assurer sa vitalité. C'est un modèle viable et rentable », affirme le directeur, Brian Myles, dans un texte publié aujourd'hui et qui marque le coup d'envoi de la campagne.

« De temps à autre, il faut aller à la rencontre de nouveaux lecteurs et leur faire découvrir ce "nouveau" Devoir, d'où le déverrouillage des plateformes. Le Devoir est passé d'un journal à un média dans les dernières années. Le personnel contribue tous les jours à faire du Devoir un média libre, indépendant, audacieux. Nous voulons le faire connaître à un public plus large, dans l'espoir d'accroître notre base d'abonnés », a-t-il ajouté.

La campagne s'inspire des mutations des habitudes de consultation des nouvelles à travers les médias sociaux. Des algorithmes de référence puissants transforment ces espaces d'information en chambre d'écho et enferment les citoyens dans le carcan d'une perspective homogène et superficielle de l'actualité. Le Devoir navigue à contrecourant de cette tendance et élargit d'année en année ses horizons tout en protégeant son indépendance. En 2021, il a multiplié les efforts pour diversifier ses voix et développer de nouveaux formats afin de rejoindre un lectorat pluriel et représentatif du Québec d'aujourd'hui. Ses lecteurs accèdent ainsi à des analyses rigoureuses de l'actualité et à une variété de points de vue sur des enjeux qui façonnent notre société. Ce faisant, ils élargissent leurs horizons.

Au moyen d'une métaphore visuelle éloquente révélée par un habile jeu de cadrage, la campagne illustre la pluralité des facettes de l'information présentée quotidiennement sur les différentes plateformes du Devoir. Pour ce faire, l'équipe de Rethink a puisé dans les archives du Devoir : « Le concept requérait de trouver des clichés qui, associés à des titres parus dans Le Devoir, pouvaient raconter une histoire en deux temps », précise Éliane Chartier, conseillère chez Rethink. Une attention toute particulière a également été accordée à la composition de la bande sonore signée par le studio Circonflex : « Nous souhaitions à tout prix que se ressente une expansion sonore tout au long de la vidéo, afin d'appuyer la notion "d'élargissement de nos horizons" », ajoute-t-elle. Au terme de cette démarche créative, Le Devoir lance aujourd'hui une campagne tout en sobriété et sans artifice qui laisse ses mots et ses images énoncer d'eux-mêmes la pertinence et l'acuité de ses contenus.

À partir du 14 mars, Le Devoir rendra disponible l'ensemble de ses contenus de manière illimitée sur ses différentes plateformes numériques. Ce « grand débrouillage » sera l'occasion pour de nouveaux lecteurs de découvrir comment les contenus du Devoir peuvent contribuer à approfondir leur compréhension de l'actualité.

