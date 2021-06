Le deuxième cinéma VIP du Québec ouvre ses portes demain au centre-ville de Montréal, au cinéma Cineplex Forum et VIP

« Les cinéphiles de la Rive-Sud profitent de l'expérience VIP depuis 9 ans grâce au cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP , et nous sommes ravis de pouvoir maintenant offrir cette même expérience aux résidents de l'île de Montréal. Nous sommes conscients de la demande et continuons à présenter des choix de divertissement nouveaux et raffinés aux cinéphiles du Québec et de tout le Canada », a déclaré Daniel Séguin, vice-président principal, exploitation nationale, Cineplex. « Avec une appréciation renouvelée pour les sorties au cinéma, notre cinéma Cineplex Forum et VIP est l'endroit idéal pour les invités qui souhaitent s'évader dans un cadre unique et luxueux tout en profitant de l'expérience cinématographique qui leur a tant manqué ces derniers mois. »

Exclusifs à Cineplex, les cinémas VIP offrent une expérience cinématographique réservée aux personnes de 18 ans et plus, et permettent aux invités de se faire livrer leur nourriture et leurs boissons directement à leur fauteuil inclinable de luxe. Les invités peuvent commander des articles traditionnels de nos comptoirs alimentaires, y compris notre célèbre maïs éclaté Cineplex, ou choisir parmi les boissons et les plats proposés dans un menu VIP varié comprenant des salades et des mets frais, des hamburgers, des sandwichs roulés, des ailes de poulet, de la poutine, et plus encore, sans oublier de délicieux desserts, et une vaste sélection de cocktails artisanaux, de vins et de bières de qualité. Plus pratique encore, grâce à l'application Cineplex, ils peuvent commander à l'avance des articles de ce menu à partir de leur téléphone. Les cinémas VIP disposent également d'un bar-salon avec permis de vente d'alcool, où les invités pourront prendre le temps de se détendre avant et après leur film.

Dans le cadre de l'ouverture de son cinéma VIP, Cineplex présentera des nouveautés très attendues, notamment La femme de mon meilleur ennemi et, à partir du 25 juin, F9. Les cinéphiles pourront également voir Un coin tranquille 2e partie et La conjuration: Sous l'emprise du diable, tous en version originale anglaise. Les billets et les horaires des représentations sont disponibles dans nos cinémas, sur l'application mobile de Cineplex, et sur le site Cineplex.com.

Les cinéphiles pourront se concentrer sur la magie du grand écran grâce à notre programme EmplacementSécuritaireMD qui comprend un ensemble de protocoles et de procédures que Cineplex suit chaque jour pour assurer la sécurité de ses employés et de ses invités, conformément aux directives provinciales. Ces protocoles comprennent des sièges réservés, un nettoyage renforcé, et des enseignes relatives à la sécurité pouvant être consultées dans tout l'établissement. Tous nos cinémas fonctionnent également à capacité réduite afin d'assurer la mise en place de protocoles de distanciation physique appropriés.

Les rénovations du cinéma Cineplex Forum et VIP comprennent la transformation de cinq des 22 salles existantes du cinéma en une expérience VIP. Cineplex exploite actuellement 160 cinémas au Canada, y compris 17 cinémas au Québec. Pour plus d'informations et pour en savoir plus sur toutes les mesures de santé et de sécurité en vigueur dans nos emplacements ainsi que sur toutes les caractéristiques du cinéma Cineplex Forum et VIP, rendez-vous sur le site Cineplex.com.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille des millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique « CMN ») et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). L'entreprise exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). Cineplex est partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

