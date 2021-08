Le détaillant de mode mondial SHEIN annonce la toute première série de défis X 100K Challenge de SHEIN avec un jury invité dont : Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons et Laurel Pantin

Les cinq finalistes auront la possibilité de se rendre à Los Angeles pour la finale et la chance unique d'être encadrés par le jury (de façon individuelle) pendant le défi final : Be You! (Soyez vous). Le styliste gagnant sera annoncé dans le dernier épisode de la série : Dimanche 12 septembre , il remportera le grand prix de 100 000 $.

Ces créations de stylistes SHEIN X seront présentées pendant le défilé de mode virtuel de SHEIN pour l'automne et l'hiver 2021 et diffusées à des millions de téléspectateurs dans le monde entier. La série X 100K Challenge de SHEIN commence le dimanche 22 août, au moyen de l' application gratuite de SHEIN , ainsi que des comptes officiels YouTube, Twitter, Instagram et Facebook de SHEIN.

SHEIN a lancé le programme d'incubation des stylistes de SHEIN X en janvier 2021. Le programme en cours vise à offrir aux stylistes de mode débutants l'occasion de s'associer à SHEIN et d'amener leurs marques à de nouveaux sommets. Le programme des séries en ligne est l'une des nombreuses grandes initiatives philanthropiques de la marque en 2021; en fait, il vise à rassembler les gens pour célébrer la mode.

Dates de diffusion des épisodes

Dimanche 22 août 2021 (14 h - HNP)

Dimanche 29 août 2021 (14 h - HNP)

Dimanche 5 septembre 2021 (14 h - HNP)

Dimanche 12 septembre 2021 (14 h - HNP)

À propos de SHEIN X :

SHEIN X offre aux stylistes et aux illustrateurs de mode débutants la possibilité de s'associer à SHEIN et de porter leurs créations et leurs marques à de nouveaux sommets. Spécialement conçu pour compenser les problèmes récurrents d'infraction au sein de l'industrie, SHEIN X offre des talents émergents pour accroître leurs sources de revenus, gagner de la visibilité et toucher d'énormes publics de la génération Z partout dans le monde.

La plateforme permettra d'élargir le produit et la marque du styliste à la vaste clientèle mondiale de SHEIN, tout en soulignant chacune de leurs identités de marque uniques et élégantes. SHEIN travaillera en étroite collaboration avec les stylistes et les accompagnera de la phase de création à celles d'échantillonnage, de production et de distribution (à travers le site Web de SHEIN).

À propos de SHEIN :

Fondé en 2008, SHEIN est un détaillant en ligne de mode rapide dont le réseau mondial couvre 220 pays et régions. Chez SHEIN, nous accordons une grande importance non pas à nos vêtements, mais au choix. C'est pourquoi nous déposons 1000 nouveaux articles de mode par jour, gâtant nos clientes avec une sélection vertigineuse de vêtements féminins tendance qu'elles peuvent mélanger et assortir à leur guise. Nous le faisons parce que nous pensons que les vêtements que nous portons reflètent notre personnalité et nous voulons donner aux femmes d'aujourd'hui les moyens d'explorer et d'exprimer leur individualité. Grâce à l'abondance de choix que nous offrons, nos clientes peuvent confectionner avec finesse un look parfait qui reflète leur individualité. En d'autres termes, nous vous aidons à vous réaliser. Pour en savoir plus sur SHEIN, suivez-nous sur shein.com , instagram.com/sheinofficial et youtube.com/shein .

