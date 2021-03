Le désinfectant Thymox EXT d'origine botanique tue le virus de la COVID-19 en seulement 1 minute

Grâce à ces résultats convaincants de la solution désinfectante et nettoyante Thymox EXT, le Laboratoire M2 se positionne parmi les premières entreprises canadiennes à fabriquer et offrir au marché industriel et institutionnel une alternative aux produits chimiques traditionnels, avec efficacité officiellement démontrée contre le virus de la COVID-19. « Nous travaillons depuis de nombreuses années à développer une gamme de produits dont l'efficacité éprouvée rivalise avec celle des grandes marques. Notre désinfectant Thymox EXT, conçu à base d'ingrédients d'origine botanique, est tout aussi puissant que les autres produits sur le marché et peut contribuer à la lutte contre le nouveau coronavirus », souligne Geneviève Legault, responsable du développement produit et marketing.

La technologie derrière Thymox

La technologie Thymox repose sur l'efficacité des propriétés antibactériennes et antifongiques du thymol, un ingrédient actif d'origine botanique. Elle est fabriquée avec des ingrédients renouvelables à plus de 98 %, biodégradable, non irritante et peu toxique. « Les utilisateurs de notre produit prêt à l'emploi apprécient grandement sa très faible toxicité et sa puissance de désinfection tout en étant un excellent nettoyant, et ce, en une seule étape. Les ventes du désinfectant en vaporisateur et la demande croissante des distributeurs sur le continent nord-américain le confirment. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde et d'aider à réduire les risques de propagation du coronavirus (SRAS-CoV-2) tout en contribuant à la protection de la santé publique et en minimisant l'impact sur l'environnement », ajoute Mme Legault.

À propos de Laboratoire M2

Laboratoire M2 Inc., basé à Sherbrooke, Québec, Canada, détient une excellente réputation en matière d'innovation et d'expertise dans les produits de technologie de désinfection et de biosécurité écologiques et durables, sous la marque THYMOX®. La compagnie commercialise une gamme de produits antimicrobiens biodégradables, hautement performants et sécuritaires, basés sur sa plate-forme technologique dans trois unités commerciales. Les produits de santé animale, qui comprennent THYMOX HOOF®, vendus au Canada, qui est utilisé afin de contrôler la propagation des bactéries qui causent la dermatite digitée (DD). Dans le domaine de la protection des cultures, les produits LM2 sont vendus aux États-Unis et au Canada sous les marques THYMOX CONTROL® et THYMOX Gro®. Pour les marchés commerciaux et de détails, la technologie THYMOX® est utilisée en désinfection de surface et distribuées dans le cadre de divers accords mondiaux. Pour plus d'information à propos de Laboratoire M2, visitez www.thymox.com.

