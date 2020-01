Le désinfectant Medicom ProSurface tue le coronavirus humain

MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que les autorités sanitaires et les établissements de soins du monde entier s'efforcent de prévenir la propagation du coronavirus de Wuhan (2019-nCoV), la protection individuelle et la désinfection des surfaces joueront un rôle essentiel.

Medicom a récemment lancé le désinfectant ProSurface, qui est efficace contre le coronavirus humain, le tuant en une minute seulement lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions de l'étiquette. Disponible en lingettes et en vaporisateur, ProSurface fonctionne en une seule étape et agit plus rapidement que la plupart des marques de désinfectants, la surface traitée ne devant rester visiblement humide que pendant 60 secondes.

« Les désinfectants sont la dernière catégorie du vaste portefeuille de produits de contrôle des infections que Medicom propose pour aider à protéger les professionnels de la santé et leurs patients, » déclare Ouriel Levy, vice-président exécutif, commercial, et président mondial de la division dentaire. « Medicom a été fondée il y a plus de 30 ans pour aider à protéger les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'offrir une gamme complète de solutions de contrôle des infections, y compris notre dernière ligne de désinfectants ProSurface qui a prouvé son efficacité contre le coronavirus. »

Les autorités de santé publique, notamment les Centers for Disease Control (CDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), émettent des recommandations pour aider à prévenir la propagation du coronavirus de Wuhan. Medicom propose une gamme d'autres produits de contrôle des infections, tels que les masques de qualité médicale, les vêtements de protection et les gants médicaux, qui seront essentiels à la mise en œuvre de ces recommandations.

Masques de niveau 3 de Medicom

Medicom fabrique une gamme complète de masques faciaux qui répondent aux exigences de la FDA pour les dispositifs médicaux de classe II. La gamme comprend des masques respiratoires SafeBasics® N95 approuvés par le NIOSH avec un niveau d'efficacité de filtration de 95 %, ainsi que plusieurs lignes de produits sous la marque SafeMask®, dont des masques de niveau 3, le plus haut niveau de protection disponible selon les normes ASTM.

Blouses d'isolation et vêtements de protection Medicom

En plus des masques faciaux, les équipements de protection individuelle (EPI) tels que les vêtements de protection jouent un rôle important dans la prévention de la propagation de virus comme le coronavirus de Wuhan. Medicom propose une gamme de blouses d'isolation SafeBasics®, de couvre-chaussures et de vestes et blouses de laboratoire SMS jetables sous la marque SafeWear®. Fabriquée à partir de matériaux de première qualité, la ligne est conçue pour fournir une protection fiable dans une large gamme de tailles.

Gants d'examen médical Medicom (disponibles au Canada seulement)

Medicom propose une gamme complète de gants d'examen médical non stériles sous la marque SafeTouch® qui offrent une protection fiable dans une vaste gamme de matériaux et de poids. Les nouveaux gants antimicrobiens SafeTouch MicroDefense™ offrent une protection supplémentaire en empêchant la transmission de microbes non seulement entre le professionnel de santé et le patient, mais aussi d'une surface à l'autre.

Pour plus d'informations sur les produits de contrôle et de prévention des infections Medicom, veuillez consulter le site Medicom.com

À propos de Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de contrôle des infections à usage unique de première qualité pour les marchés tel que médical, dentaire, industriel, vétérinaire, de laboratoire et de la santé et beauté. Basée à Montréal, au Canada, la société est présente dans 50 pays, dispose de 8 usines de fabrication entièrement contrôlées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et vend ses produits dans plus de 95 pays. Medicom se consacre à rendre le monde plus sûr et plus sain en utilisant des matériaux soigneusement sélectionnés, une technologie de pointe et une innovation continue pour offrir une protection sur laquelle les professionnels de la santé peuvent compter. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Ritmed et Hopen, ainsi que sous la marque Hedy Canada Inc. récemment acquise.



