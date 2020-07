Discuter des facteurs géopolitiques ayant une incidence sur la réponse économique relativement à la COVID-19 aux États-Unis, en Europe et en Inde.

Repérer les tendances macroéconomiques accélérées par la pandémie, y compris la recherche de plus en plus désespérée de rendements.

Présenter les occasions réelles qui restent en matière d'actifs et l'appétit pour les placements ESG.

TORONTO et BOSTON, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a publié aujourd'hui son bulletin semestriel Connaissances mondiales, qui trace les perspectives de l'entreprise dans son ensemble et souligne les points de vue notables de ses équipes de placement des marchés publics et privés. Ce bulletin est lu dans près de 200 pays. Les principaux thèmes abordés dans le bulletin comprennent ce à quoi nous pouvons nous attendre durant les étapes de reprise économique et de perturbations dans les marchés émergents comme l'Inde. On y aborde aussi les occasions pour les actifs forestiers dans un contexte d'expansion des marchés de compensation de carbone, les nombreux défis à relever pour contrer l'incidence de la pandémie sur l'Union européenne, ainsi que la façon dont les mesures d'urgence des banques centrales ont occulté les risques imminents sur le marché obligataire.

« Alors que l'économie mondiale se remet de son repli rapide et spectaculaire survenu plus tôt cette année, nous croyons que la volatilité des marchés se poursuivra et accélérera les tendances macroéconomiques déjà à l'œuvre, y compris une recherche de rendement de plus en plus désespérée », a déclaré Christopher Conkey, chef, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie. « Bien que nous demeurions optimistes quant à l'avenir, les risques complexes continuent d'influer sur les comportements de placement. Le dernier numéro du bulletin Connaissances mondiales fournit des renseignements pour aider les clients à évaluer la conjoncture avec un regard clair, une perspective à long terme et le soutien d'équipes d'experts. »

« Bien que les marchés privés n'aient pas été à l'abri des répercussions économiques de la pandémie mondiale, nous voyons toujours des occasions nuancées de réduire le risque et d'améliorer le rendement d'une variété d'actifs des marchés privés », a déclaré Stephen Blewitt, chef, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. « Nous aidons les investisseurs à trouver des occasions qui procurent une diversification, des rendements en espèces fiables, une protection contre l'inflation et de faibles corrélations avec les marchés financiers traditionnels, comme en témoigne ce dernier bulletin. »

Parmi les thèmes, les changements et les lignes directrices sur les catégories d'actif abordés par Connaissances mondiales, notons les articles suivants :

« Les perturbations actuelles pourraient servir de catalyseur pour la croissance en Inde » par Rana Gupta , gestionnaire de portefeuille principal et Koushik Pal , analyste de recherche. Dans cet article, ils expliquent comment la pandémie a accéléré la numérisation et la reconfiguration dans divers secteurs de l'économie, dont l'épicerie et la fabrication de biens durables.

par , gestionnaire de portefeuille principal et , analyste de recherche. Dans cet article, ils expliquent comment la pandémie a accéléré la numérisation et la reconfiguration dans divers secteurs de l'économie, dont l'épicerie et la fabrication de biens durables. « Les investissements forestiers et les marchés prometteurs du carbone » par Thomas G. Sarno , chef mondial, Placements dans le secteur forestier, Keith A. Balter , directeur général, Recherche économique et Mary Ellen Aronow , directrice principale, Économie forestière. Dans cet article, ils discutent de la façon dont les propriétaires de terrains forestiers peuvent trouver un nouveau flux de revenu plus diversifié, alors que le marché de compensation de carbone croît et que les facteurs ESG jouent un rôle plus important dans les portefeuilles des investisseurs.

par , chef mondial, Placements dans le secteur forestier, , directeur général, Recherche économique et , directrice principale, Économie forestière. Dans cet article, ils discutent de la façon dont les propriétaires de terrains forestiers peuvent trouver un nouveau flux de revenu plus diversifié, alors que le marché de compensation de carbone croît et que les facteurs ESG jouent un rôle plus important dans les portefeuilles des investisseurs. « Les mesures d'urgence des banques centrales masquent les risques imminents qui guettent le marché obligataire » , par Roshan Thiru et Dan Janis , gestionnaires de portefeuille principaux. Dans cet article, ils examinent comment les politiques d'intervention des banques centrales visant à contenir les répercussions du marché ont occulté le risque pour les investisseurs des titres à revenu fixe.

, par et , gestionnaires de portefeuille principaux. Dans cet article, ils examinent comment les politiques d'intervention des banques centrales visant à contenir les répercussions du marché ont occulté le risque pour les investisseurs des titres à revenu fixe. « Les trois étapes de la reprise économique mondiale » par Frances Donald , économiste en chef, Monde et chef mondiale, Stratégie macroéconomique. Dans cet article, elle discute d'une reprise en trois étapes, chacune ayant ses propres thèmes clés générant différents types d'occasions et de risques.

par , économiste en chef, Monde et chef mondiale, Stratégie macroéconomique. Dans cet article, elle discute d'une reprise en trois étapes, chacune ayant ses propres thèmes clés générant différents types d'occasions et de risques. « Évaluation de la réponse de l' Europe à la crise de la COVID-19 » où le stratège principal, Stuart Thompson , examine l'état du paysage géopolitique en Europe et les défis à relever pour contrer l'incidence de la pandémie sur l'Union européenne.

Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter le bulletin, rendez-vous à l'adresse : www.manulifeim.com/institutional/ca/fr/global-intelligence

