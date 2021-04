Le député de Viau, Frantz Benjamin, honore Mamadi Camara en lui remettant la Médaille de l'Assemblée Nationale

MONTRÉAL, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le député de Viau, Frantz Benjamin, a remis la Médaille de l'Assemblée nationale à Mamadi Camara afin de souligner son sens civique et son engagement bénévole auprès des jeunes de l'organisme Ali, les Princes et Princesses de la rue. « M. Camara, rappelle le député de Viau, a été la personne qui, le 28 janvier, témoin de l'agression d'un policier dans le quartier Parc-Extension, a appelé le 911. Il sera par la suite arrêté, détenu et faussement accusé. Cette reconnaissance vise à rappeler l'importance du sens civique et de l'altruisme qui doit régner entre tous les citoyens ».

Un peu plus tôt, monsieur Benjamin a aussi reconnu l'importance de l'engagement communautaire de madame Farida Meziane en lui remettant la Médaille du député. Madame Meziane, directrice de l'organisme communautaire ''La Grande Porte'' œuvre dans la circonscription de Viau depuis plus d'une trentaine d'années. « Madame Meziane, une femme de cœur, s'est investie au sein de la communauté micheloise en y apportant compétences et sensibilité. Ses nombreuses implications pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sont remarquables », a souligné Frantz Benjamin.

La remise de ces médailles a pour but de souligner l'importance de l'engagement citoyen mais également d'encourager tous les parcours qui s'inscrivent dans cette optique. Ces deux honorés, chacune et chacun à leur manière, sont pour nous des modèles à offrir aux jeunes et à l'ensemble de la société.

Frantz Benjamin, député de la circonscription de Viau, Porte-parole pour l'Opposition officielle des dossiers jeunesse

