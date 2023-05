LE DÉPUTÉ DE KINGSTON TED HSU ENTRE DANS LA COURSE À LA DIRECTION DU PARTI LIBÉRAL DE L'ONTARIO

Hsu représente un nouvel élan.

KINGSTON, ON, le 28 mai 2023 /CNW/ - Le député provincial de Kingston et les Îles, Ted Hsu, a lancé, dimanche, sa campagne pour devenir le prochain chef du Parti libéral de l'Ontario.

Hsu a été rejoint par des centaines de partisans - dont Rob Baker du groupe The Tragically Hip - au port olympique de Portsmouth. M. Hsu a déclaré à la foule qu'il donnerait au Parti libéral "un nouvel élan" pour gagner la confiance des électeurs.

M. Hsu a travaillé dans les domaines de la science, de la finance et de l'énergie durable, dont dix ans dans la finance et la gestion d'entreprise à la Banque nationale de Paris (BNP) et chez Morgan Stanley.

Il a parcouru l'Ontario au cours des huit derniers mois, rendant visite aux Ontariens dans 70 circonscriptions.

"L'Ontario de Doug Ford n'est pas compétitif sur la scène internationale. Pourquoi?" a-t-il demandé. "Nous sommes aux prises avec le coût de la vie, le logement, les soins de santé, la santé mentale et la dépendance, les soins aux personnes âgées, les perturbations en éducation, la pénurie de main-d'œuvre, la dette et le changement climatique".

M. Hsu a déclaré qu'une économie forte est nécessaire pour s'attaquer aux problèmes auxquels l'Ontario est confronté. Mais d'abord, le Parti libéral doit regagner la confiance des Ontariens. M. Hsu estime que le parti doit établir des liens et trouver un terrain d'entente avec les électeurs de tous les coins de la province - qu'ils vivent dans des circonscriptions rurales, urbaines ou éloignées - surtout en cette période de polarisation politique croissante.

"Une connexion authentique avec les électeurs. C'est ainsi que je crois que nous donnerons au Parti libéral un nouvel élan, un Parti libéral en qui les gens auront à nouveau confiance", a déclaré M. Hsu.

CONTEXTE:

Ted Hsu (prononcé "chu") est l'un des sept députés du Parti libéral de l'Ontario. Lors des élections de 2022, Ted a réussi à reconquérir sa circonscription aux dépens du Nouveau Parti Démocratique. Il occupe actuellement des fonctions essentielles au sein du caucus libéral en tant que porte-parole pour l'énergie, les mines, les ressources naturelles et la foresterie, ainsi que pour la citoyenneté et le multiculturalisme.

