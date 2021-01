Le défi Porsche Esports Sprint Challenge Canada reprend en 2021

À l'issue des qualifications au volant d'une 911 GT3 Cup, les 40 participants ayant inscrit la meilleure moyenne de chronos pourront prendre le départ des courses dans l'une des deux classes distinctes. Les 20 premiers participants seront classés dans la catégorie 911 GT3 Cup et les participants 21 à 40, dans la catégorie 718 Cayman GT4 Clubsport. Voici les principaux changements pour la saison 2021 :

Deux catégories : la 911 GT3 Cup se joint à la 718 Cayman GT4 Clubsport pour créer deux catégories distinctes. Vingt (20) pilotes dans chaque catégorie prendront le départ de chaque course, pour un total de 40 voitures.

Huit circuits : les célèbres circuits Nürburgring, Interlagos, Suzuka, Le Mans, Laguna Seca et Hockenheim s'ajoutent aux deux circuits canadiens, Circuit Gilles-Villeneuve et Canadian Tire Motorsport Park, l'un qui inaugure et l'autre qui clôt le calendrier 2021.

Toutes les courses seront diffusées en direct sur diverses plateformes, notamment sur Facebook, YouTube et le canal officiel Porsche Twitch.tv.

GDS ASN Canada, affilié à la FIA, reconnaît le programme à titre d'épreuve nationale de courses sim.

Les officiels proviendront du même groupe qui encadre les épreuves Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

La 911 GT3 Cup qui se joint à la 718 Cayman GT4 Clubsport permet de rehausser le niveau de difficulté en raison de l'augmentation du nombre de voitures en piste qui s'affronteront simultanément dans deux classes distinctes. Basée sur l'emblématique 991.2, la 911 GT3 Cup permettra aux participants de faire la démonstration de leurs talents de pilotage. Quant à la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, sa formule gagnante faible poids et configuration équilibrée est bien connue. La compétition promet d'être des plus enlevantes, puisque les deux catégories prendront le départ en même temps. Tous les pilotes auront la chance de gagner de fabuleux prix d'une valeur totalisant environ 20 000 $.

À l'issue des huit courses, le ou la pilote ayant cumulé le plus de points au classement général de chacune des catégories sera déclaré.e gagnant.e du défi Porsche Esports Sprint Challenge Canada 2021. Cette victoire leur permettra de participer à un événement Porsche Track Experience où ils ou elles pourront améliorer leurs techniques de conduite en situation réelle. Les trois premières positions de chaque catégorie recevront de nouveaux accessoires Fanatec, partenaire de Porsche Canada. Les 40 participants qui prendront le départ des courses recevront des crédits iRacing et des prix Porsche.

Calendrier des épreuves :

Qualifications - du 29 janvier au 11 février 2021

Course 1, circuit Gilles-Villeneuve, le 18 février 2021 à 20 h (HE)

Course 2, Nürburgring, le 4 mars 2021 à 20 h (HE)

Course 3, Interlagos, le 18 mars 2021 à 20 h (HE)

Course 4, Suzuka, le 1er avril 2021 à 20 h (HE)

Course 5, Le Mans, le 15 avril 2021 à 20 h (HE)

Course 6, Laguna Seca, le 29 avril 2021 à 20 h (HE)

Course 7, Hockenheim, le 13 mai 2021 à 20 h (HE)

Course 8, Canadian Tire Motorsport Park, le 27 mai 2021 à 20 h (HE)

Visitez https://www.iracing.com/porscheesportssprintchallengecanada/ pour tout savoir sur la série et sur les qualifications.

À propos de iRacing.com :

Chef de file mondial sur le marché des jeux et simulations de courses en ligne, iRacing a été fondé en 2004 par Dave Kaemmer et John Henry. Kaemmer a aussi cofondé Papyrus Design Group qui a développé des jeux de simulation de course primés, comme Grand Prix Legends et NASCAR 2003. Henry est le propriétaire principal des équipes Boston Red Sox et Liverpool Football Club, ainsi que le copropriétaire de l'écurie Roush Fenway Racing (Nascar). iRacing.com a développé des dizaines de partenariats formels avec l'industrie automobile afin de créer les simulations de courses les plus authentiques au monde.

À propos de Fanatec :

Fanatec est un chef de file en matériel de course sim spécialisé, notamment les volants et pédaliers à rétroaction et les cockpits complets pour PlayStation, Xbox et simulateurs pour PC. Basée en Allemagne et comptant plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la fabrication d'équipe de course sim, l'entreprise vise sans cesse l'innovation et la qualité. Fanatec est partenaire officiel et fournisseur de matériel de plusieurs séries Esports, notamment F1 Esports Pro Series, Esport WRC Championship et SRO E-sport GT Series. Le matériel de course sim fait partie intégrante de la diffusion en direct partout dans le monde. L'écosystème de matériel Fanatec, le plus vaste de l'industrie, permet aux utilisateurs de combiner harmonieusement les volants et accessoires Fanatec, y compris l'équipement homologué Xbox et PlayStation compatible avec la nouvelle génération de consoles portables

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l'ensemble du réseau qui compte 21 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. Porsche a vendu 7 402 unités au Canada en 2020.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur twitter.com/porschecanada | facebook.com/porsche | instagram.com/porschecanada

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/.

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/.

