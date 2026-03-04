Le défi En avril, on bouge de SportJeunesse est de retour le 1er avril pour soutenir les sections locales partout au Canada

La 6e édition de l'événement virtuel annuel soutient les sections de SportJeunesse partout au Canada

WINNIPEG, MB, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le défi annuel En avril, on bouge de SportJeunesse est de retour en 2026 et débutera le 1er avril. Cet événement virtuel amusant met les participants au défi de bouger au moins 30 minutes par jour pendant 30 jours consécutifs en avril, afin de soutenir leur section locale de SportJeunesse.

Les participants sont invités à saisir leur activité quotidienne dans un moniteur de suivi en ligne et auront la chance de gagner des prix s'ils participent et enregistrent leur activité pendant les 30 jours. Cette année, les participants qui s'inscrivent tôt, c'est-à-dire avant le 15 mars, auront la chance de gagner une carte-cadeau DoorDash d'une valeur de 500 $. Les prix offerts pendant la campagne sont une gracieuseté d'Under Armour et comprennent des cartes-cadeaux de 25 $ chaque jour, de 250 $ chaque semaine, puis de 1 000 $ à titre de grand prix.

Lancé à titre d'essai par la section de Langley de SportJeunesse en 2021, le défi En avril, on bouge s'est étendu à l'ensemble de la Colombie-Britannique en 2022 et, cette année, à la Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, à l'Alberta et au Québec.

« Bougeons, Canada! Le défi En avril, on bouge est de retour et plus ambitieux que jamais cette année. En participant, vous soutiendrez votre section locale de SportJeunesse et nous aiderez à répondre à la demande croissante que nous constatons partout au Canada », déclare Greg Ingalls, chef de la direction de SportJeunesse Canada. « Vous pouvez relever le défi individuellement ou former une équipe avec vos amis et votre famille. C'est une excellente façon de prendre soin de votre santé et de soutenir SportJeunesse dans votre communauté. »

Les frais d'inscription sont de 30 $ et servent à soutenir une section SportJeunesse de votre choix afin de financer des bourses pour les frais d'inscription sportive d'enfants confrontés à des difficultés financières. Les participants sont également encouragés à recueillir des fonds auprès de leurs proches tout au long du défi.

Les inscriptions au défi En avril, on bouge 2026 sont déjà en cours et se terminent le 1er avril. Les participants peuvent s'inscrire en ligne ou consulter le site kidsportcanada.ca/fr/move430 pour obtenir plus d'informations et suivre @move430challenge sur Instagram pour les dernières mises à jour.

À propos de SportJeunesse Canada

SportJeunesse est un organisme national à but non lucratif qui aide à éliminer les obstacles financiers qui empêchent les enfants de pratiquer un sport en fournissant une aide pour les frais d'inscription et l'équipement sportif aux enfants de 18 ans et moins. Par l'entremise d'un processus de demande confidentiel, des subventions sont accordées afin que davantage d'enfants puissent prendre part à une saison de sport. Apprenez-en davantage sur le site KidSportCanada.ca/fr ou participez à la conversation sur X @KidSport , Facebook.com/KidSportCanada et Instagram.com/kidsport.canada .

Personne-ressource : Greg Ingalls, Chef de la direction de SportJeunesse Canada, [email protected]