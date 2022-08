La date limite de soumission des candidatures est le 2 septembre 2022

TORONTO, le 3 août 2022 /CNW/ - AGE-WELL est heureux d'annoncer le lancement de son Défi d'impact national de 2022, l'un des concours les plus inspirants et palpitants pour les entreprises en démarrage au Canada.

Ce concours annuel reconnaît les meilleures entreprises en démarrage et soutient l'entrepreneuriat dans le secteur canadien de la technologie et du vieillissement. Tout entrepreneur ou toute entreprise en démarrage détenant une solution technologique qui peut améliorer la santé et la qualité de vie des personnes âgées ou celles de leurs aidants naturels peut y participer.

Le concours de présentation d’AGE WELL 2022 mettra en vedette les plus grands innovateurs dans le secteur des technologies et du vieillissement au Canada. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE))

Le concours de cette année aura lieu le 19 octobre 2022, dans le cadre de la Conférence annuelle d'AGE-WELL.

Le gagnant recevra 20 000 $ en espèces et des prix en nature. Le finaliste en deuxième place sera admissible à recevoir un prix en argent de 5 000 $. L'Institut ontarien du cerveau est de nouveau le principal commanditaire de ce concours, et la commandite vient encore de Bereskin & Parr.

La date limite pour soumettre une candidature est le 2 septembre 2022 à 23 h 59, heure de l'Est. Parmi ces candidatures, les finalistes seront sélectionnés pour présenter leurs technologies et services novateurs à un groupe de juges experts le 19 octobre 2022.

« Le Défi d'impact national d'AGE-WELL est devenu un événement de grande envergure qui met en vedette les meilleurs innovateurs du secteur canadien de la technologie et du vieillissement en croissance, a déclaré Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Nous sommes ravis d'organiser ce concours et de mettre en vedette et de récompenser l'entrepreneuriat dans le secteur de la technologie et du vieillissement, qui a un potentiel énorme pour améliorer la qualité de vie à mesure que nous vieillissons, créer de bons emplois et stimuler la croissance économique. Grâce à des initiatives comme son Défi d'impact national, AGE-WELL fait progresser le leadership de notre pays en matière de solutions technologiques qui soutiennent les personnes âgées et les aidants naturels partout dans le monde. »

Au cours des sept dernières années, AGE-WELL a été un catalyseur de l'innovation technologique faisant progresser le secteur canadien de la technologie et du vieillissement.

M. Mihailidis remercie les deux commanditaires du concours, l'Institut ontarien du cerveau (IOC), principal commanditaire, et Bereskin & Parr pour les prix pour les services de propriété intellectuelle.

« Nous sommes fiers de commanditer le Défi d'impact national d'AGE-WELL pour une deuxième année consécutive. Le modèle de l'IOC repose sur la collaboration, et grâce à ce partenariat, nos organisations peuvent continuer de contribuer à façonner et à accroître l'innovation en matière de technologie de la santé à l'échelle provinciale et nationale, a affirmé Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'IOC. En tant que champions de l'approche écosystémique pour appuyer les entreprises de neurotechnologie en démarrage avec des intervenants clés, grâce à notre relation avec AGE-WELL, qui comprend également la promotion de l'entrepreneuriat par l'entremise du programme NERVE (Neurotech Entrepreneurship to Validate Emerging Innovations) de l'IOC, nous nous assurons que des solutions technologiques favorisant le vieillissement en santé sont mises à la disposition de tous les Canadiens. »

Pour soumettre votre candidature ou pour en savoir plus sur le Défi d'impact national d'AGE-WELL, veuillez consulter la page principale du concours.

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pan-canadien vise à rassembler une communauté de chercheurs, d'adultes âgés, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file pour accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Depuis sept ans, AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui aide les Canadiens âgés à mener une vie saine, indépendante et active, tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie du vieillissement. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/fr/accueil

