Pensez Dindon et Golf Canada font de nouveau équipe au profit de First Tee - Premier départ Canada

TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Pensez Dindon est fier d'être de retour cet été à titre de commanditaire officiel de Golf Canada et de l'édition 2024 de l'Omnium canadien RBC, qui se déroulera du 30 mai au 2 juin au Hamilton Golf and Country Club, et de l'Omnium féminin CPKC, qui aura lieu au Earl Grey Golf Club de Calgary du 25 au 28 juillet.

La deuxième édition du défi annuel 3 birdies = 1 din don se tiendra lors des deux événements, où les joueurs seront mis au défi de réaliser trois birdies consécutifs (ou mieux!) au profit de First Tee - Premier départ Canada, un organisme national dédié à faire connaître le golf et ses valeurs inhérentes aux jeunes, et qui inclut une remise de don allant jusqu'à 15 000 $.

Lors de la première édition, cet exploit a été réussi à 58 reprises, dont une fois par le champion en titre, Nick Taylor, sur son trou gagnant!

« Ce partenariat est une association tout à fait naturelle pour nous, et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli lors de la première édition », a affirmé Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « Cette année, nous espérons qu'encore plus de trois birdies consécutifs seront réalisés, afin d'aider davantage de jeunes à accéder à la pratique de ce sport qui contribue au développement de leur force de caractère. »

« Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec Pensez Dindon cette année pour lancer de nouveau le défi 3 birdies = 1 din don , qui revêt une réelle importance pour beaucoup de jeunes », a affirmé Tim McLaughlin, directeur du marketing chez Golf Canada. « En voyant les golfeurs canadiens jouer particulièrement bien cette année, nous espérons que cette initiative inspirera les jeunes de First Tee - Premier départ Canada à continuer d'investir les efforts nécessaires pour réaliser leurs rêves. »

Comme l'an dernier, chaque fois que trois birdies consécutifs seront réalisés lors de l'Omnium canadien RBC et l'Omnium féminin CPKC, un don de 100 $ sera remis à First Tee - Premier départ Canada. Cependant, une nouveauté s'ajoute cette année! Chaque mois, nous récompenserons la joueur (ou la joueuse!) de golf amateur qui aura réussi l'exploit le plus grand nombre de fois, en remettant un don supplémentaire à la section First Tee - Premier départ de sa province.

Graham DeLaet, présentateur de golf et joueur du PGA TOUR, est de retour cette année en tant qu'ambassadeur du défi 3 birdies = 1 din don , pour en faire la promotion auprès des joueurs, des médias, du réseau Golf Canada et des partisans, grâce à des cliniques de golf interactives, du contenu engageant, et bien plus.

« Nous sommes fiers de donner un deuxième élan au défi 3 birdies = 1 din don , pour aider à soutenir et à contribuer à l'essor des jeunes à l'échelle du pays, une cause qui a toujours été d'une grande importance pour l'industrie du dindon canadienne », a affirmé Mark Hubert, président et chef de la direction des Transformateurs de volailles et d'oeufs du Canada.

Le décompte quotidien de tous les trois birdies consécutifs réalisés durant l'Omnium canadien RBC et l'Omnium féminin CPKC continuera d'être partagé sur le site web et les réseaux sociaux de Golf Canada. Pour plus de renseignements, visitez PensezDindon.ca.

À propos de Pensez Dindon

En 2019, Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles, ont lancé Think TurkeyTM / Pensez DindonMC - une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Cette campagne entièrement intégrée de cinq ans inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de relations publiques, sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs et bien d'autres, et vise les principaux planificateurs de repas en vue de leur faire connaître les bienfaits du dindon, de générer une demande à l'année et d'augmenter la consommation de dindon en général.

À propos de Golf Canada

Golf Canada est la Fédération nationale de sport et l'organisme directeur du golf au Canada ; elle représente 319 000 golfeurs et 1 400 clubs membres de partout au pays. Fière membre du Comité olympique canadien, Golf Canada a pour mission d'augmenter la participation et de promouvoir l'excellence dans le golf. En investissant dans la croissance du sport et en y initiant un nombre croissant de participants de tous les âges, notre vision est d'être parmi les chefs de file du golf au niveau international. Pour de plus amples renseignements sur les initiatives que prend Golf Canada pour appuyer le golf dans votre collectivité, rendez-vous à www.golfcanada.ca.

À propos de First Tee - Premier départ Canada

First Tee - Premier départ Canada permet aux enfants de développer une force de caractère qui leur donnera la capacité de faire face à de nouveaux défis tout au long de leur vie. En intégrant le golf au programme d'enseignement des compétences de vie, nous créons des expériences d'apprentissage qui développent la force intérieure, la confiance en soi et la résilience. En 2020, Golf Canada s'est associée à Premier départ pour lancer First Tee - Premier départ Canada. Ce partenariat met l'accent sur le développement des jeunes de Premier départ en faisant la promotion des activités de golf junior au Canada, auparavant assurées par Future Links, et rejoint les enfants dans les communautés, les écoles et les installations de golf.

