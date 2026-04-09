GATINEAU, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le CRTC souhaite obtenir de nouvelles propositions dans le cadre du Fonds pour la large bande afin d'aider à améliorer les services Internet pour la population canadienne.

L'accès à des services Internet fiables, abordables et de grande qualité est essentiel pour permettre aux Canadiens de garder contact avec leur famille et leur collectivité ou leur communauté, d'obtenir des services de soins de santé et d'éducation en ligne, et bien plus encore.

À l'aide du Fonds pour la large bande, le CRTC soutient l'effort global des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à brancher des collectivités rurales et éloignées, ainsi que des communautés autochtones mal desservies partout au Canada. À ce jour, le CRTC a contribué à l'amélioration des services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire dans plus de 320 collectivités, y compris 135 communautés autochtones, en branchant des établissements essentiels comme des écoles, des établissements de soins de santé et des centres communautaires.

Afin d'aider les Canadiens à être branchés plus rapidement, le CRTC a amélioré son Fonds pour la large bande. Les améliorations effectuées comprennent faciliter la présentation d'une proposition et accélérer l'évaluation des projets par le CRTC afin que les entreprises puissent obtenir du financement plus rapidement. Le CRTC aide maintenant un plus grand nombre de Canadiens à se brancher à des services Internet de grande qualité au moyen du Fonds. Les propositions peuvent être soumises au moyen du formulaire en ligne jusqu'au 13 août, 17h, heure de Vancouver (20h, heure de Gatineau).

Citation

« De nombreux Canadiens sont encore aux prises avec des lacunes en matière d'accès aux services Internet essentiels. Le CRTC aide à combler ces lacunes à travers le Fonds pour la large bande. Nous avons fait en sorte qu'il soit plus rapide et plus facile d'obtenir du financement, et nous sommes maintenant à la recherche de nouvelles propositions pour brancher un plus grand nombre de Canadiens à des services Internet de grande qualité. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante, CRTC

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

Les projets appuyés par le Fonds pour la large bande du CRTC aident à brancher plus de 54 000 ménages, à améliorer les services de téléphonie cellulaire le long de plus de 650 kilomètres de routes principales et à construire près de 6 000 kilomètres de fibre optique.

Le CRTC a également lancé une instance publique pour faciliter le branchement de communautés autochtones à des services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire au moyen du Fonds pour la large bande.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez-nous sur X

Aimez-nous sur Facebook

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Courriel : [email protected], Téléphone : 819-997-9403; Renseignements généraux, Téléphone: 819-997-0313, Ligne sans frais : 1-877-249-2782, ATS : 1-877-909-2782