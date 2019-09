Le CRTC rectifie les tarifs de gros des services Internet : Distributel doit offrir plus de services, à plus haute vitesse et d'une plus grande valeur

Cette décision profitera directement aux clients et entraînera davantage d'investissements dans les offres aux zones rurales

TORONTO, le 17 sept. 2019 /CNW/ - À la suite de la récente décision du CRTC de rectifier les tarifs de gros des services Internet, Communications Distributel Limitée est heureuse d'annoncer qu'elle a entamé des efforts pour augmenter sensiblement la vitesse des services Internet résidentiels pour la majorité de ses clients, sans frais supplémentaires. La décision du CRTC permettra aussi à Distributel de lancer de nouveaux tarifs au détail concurrentiels, pour les produits et services indépendants ou en forfaits.

Après une évaluation exhaustive de trois ans, le CRTC a décidé en août de baisser les tarifs de gros des services Internet à un niveau juste et raisonnable pour garantir que les consommateurs canadiens profitent d'un marché concurrentiel Ce faisant, le CRTC ouvre la porte à l'industrie afin de lui permettre d'investir, d'innover et d'offrir de meilleurs services à des prix justes.

« Distributel est enthousiaste à l'idée d'offrir à tous les consommateurs du pays une valeur accrue et de plus hautes vitesses Internet », s'est réjoui Matt Stein, chef de la direction, Communications Distributel Ltée. « Nous agissons rapidement pour que nos clients bénéficient de la décision du CRTC, car c'est la bonne chose à faire. »

En parallèle, Distributel réaffirme son engagement envers les collectivités rurales de tout le pays, en œuvrant à garantir que plus de Canadiens aient un accès égal aux nombreux avantages d'Internet haute vitesse. C'est un élément essentiel pour améliorer la qualité de vie, favoriser les perspectives économiques et encourager le développement de collectivités connectées et engagées. Ayant déjà comblé l'écart numérique pour six collectivités du Nord québécois avec des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s, Distributel est en train d'agir pour offrir des services dans quatre autres collectivités de la région : Chibougamau, Chapais, Matagami, et Lebel-sur-Quévillon.

« Nous continuons d'investir, d'innover et d'améliorer nos services pour récompenser nos clients fidèles et en gagner de nouveaux », a expliqué M. Stein. « En tant qu'entreprise, nous sommes extrêmement fiers de jouer nôtre rôle pour fournir aux Canadiens des régions rurales et éloignées l'accès à Internet large bande, la télévision prochaine génération et les services de téléphonie résidentielle, aux prix abordables qu'ils méritent. »

À propos de Communications Distributel Limitée

Fondé en 1988, Distributel est un important fournisseur national et indépendant qui offre une vaste gamme de services de télécommunications d'affaires et résidentiels. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise de propriété entièrement canadienne continue de forger de nouveaux partenariats et de mettre en marché des solutions innovatrices, de façon directe ou via sa division de Services en gros. ThinkTel, la division des services aux entreprises de Distributel, est un fournisseur de services voix et données évolués pour les PME et les grandes entreprises partout au Canada. Ses services de télévision sont offerts par l'intermédiaire de Zazeen Inc., un fournisseur de services de télévision sur IP qui exerce ses activités en Ontario et au Québec. En tant que partenaire renommé de solutions Microsoft et PMP de Cisco, la division des services aux entreprises s'est établie comme moteur d'innovation au sein de l'industrie. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.distributel.ca/fr/.

