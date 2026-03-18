GATINEAU, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Grâce à son Fonds pour la large bande, le CRTC facilite l'accès de communautés autochtones à des services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire.

À l'aide du Fonds pour la large bande, le CRTC soutient l'effort global des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour brancher des communautés rurales, éloignées et autochtones mal desservies partout au Canada. À ce jour, le Fonds a permis de donner à 135 communautés autochtones accès à des services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire. Ces branchements comprennent notamment celui d'une connexion Internet haute vitesse aux 25 communautés du Nunavut. Le CRTC s'est également engagé à financer un accès Internet par fibre à Altin, une communauté autochtone éloignée et mal desservie du nord de la Colombie-Britannique.

Beaucoup de communautés autochtones sont toujours aux prises avec des lacunes en ce qui concerne l'accès à des services Internet et de téléphonie cellulaire de grande qualité. Pour aider à combler ces lacunes, le CRTC recueille des points de vue sur la meilleure façon de soutenir les Autochtones qui présentent des demandes de financement dans le cadre du Fonds. Le CRTC se penche entre autres sur la manière de réduire le temps et le travail nécessaires à la soumission d'un projet dans le cadre du Fonds pour la large bande et sur la possibilité d'offrir de la souplesse aux demandeurs en ce qui a trait aux échéances. Il étudie aussi comment réduire le fardeau administratif en simplifiant l'information à lui fournir après la sélection d'un projet en vue de son financement. Ce travail s'appuie sur les améliorations que le CRTC a déjà apportées pour accélérer et faciliter l'obtention de financement provenant du Fonds pour la large bande.

Le CRTC accepte les commentaires jusqu'au 18 septembre 2026. Les personnes intéressées peuvent participer de l'une des façons suivantes :

en remplissant le formulaire en ligne;

en fournissant un lien à une intervention vidéo en remplissant le formulaire en ligne;

en écrivant au secrétaire général, CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2;

en envoyant une télécopie au 819-994-0218.

Tous les commentaires reçus seront ajoutés au dossier public et éclaireront la décision du CRTC. Les peuples et les organisations inuits et métis, ainsi que des Premières nations qui ont besoin d'aide pour soumettre des commentaires, y compris des interventions orales, peuvent communiquer par courriel avec l'Équipe des relations autochtones du CRTC, à [email protected].

Vous pouvez consulter le résumé de l'avis de consultation dans différentes langues autochtones.

Citation

« Beaucoup de communautés autochtones sont encore aux prises avec des lacunes en matière de services de communication essentiels. Nous aidons à combler ces lacunes en facilitant la connexion grâce au Fonds pour la large bande. Il s'agit de la prochaine étape qu'entreprendra le CRTC dans son travail visant à fournir à tous les Canadiens un accès à des services Internet et de téléphonie cellulaire fiables, abordables et de grande qualité. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante du CRTC

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

Selon les résultats du Sondage annuel sur les installations du CRTC, 96,4 % des ménages au Canada auraient accès à des services Internet de grande qualité permettant des vitesses de 50/10 Mbps et un accès illimité aux données. Toutefois, seulement 69,6 % des ménages dans les trois territoires et 65,7 % des ménages dans les réserves des Premières Nations auraient accès à des services Internet de qualité comparable. Pour en savoir plus, consultez les rapports sur le marché des communications.

Le CRTC continue d'améliorer le Fonds pour la large bande dans le cadre de son examen de celui-ci. En décembre 2024, le CRTC a annoncé sa première décision visant à améliorer le fonds, ainsi qu'à faciliter et à accélérer l'accès de la population canadienne aux services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire. Le CRTC rendra une autre décision dans le cadre de son examen.

Communiquez avec l'équipe des audiences publiques du CRTC, à [email protected] , pour demander des mesures d'adaptation en vue de participer à la consultation ou de recevoir du soutien pour soumettre vos commentaires.

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SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

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