MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) et l'Association Internationale du Transport Aérien (AITA), ont récemment annoncé la signature d'un protocole d'entente visant à soutenir et à faciliter les activités de R et D du CRIAQ, de l'AITA et de leurs membres respectifs, dans les domaines de la cybersécurité aérienne, du numérique et des technologies émergentes.

Dans les domaines d'intérêts communs, le protocole d'entente entre le CRIAQ et l'AITA vise à favoriser les projets de recherche en collaboration entre les deux entités et les compagnies aériennes, les industriels de l'aviation et de l'aérospatiale, les aéroports, les centres universitaires et de recherche et les autres partenaires concernés. Le CRIAQ et l'AITA prévoient de collaborer dans le cadre d'initiatives de formation et de recherche sur des sujets d'intérêts communs tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, les grandes données et l'analyse des données, l'IdO et les systèmes embarqués

"Nous sommes très heureux de cette entente, qui reflète une vision commune visant à garantir que le système complexe de l'aviation d'aujourd'hui continue d'évoluer sur une base scientifique et technologique solide pour l'application numérique, au profit d'une mobilité aérienne durable. Nous espérons que cette entente catalysera l'émergence de nouvelles collaborations entre toutes les parties prenantes de notre industrie et, surtout, qu'il soutiendra le développement de la nouvelle génération de chercheurs et d'innovateurs dont nous avons besoin pour cette nouvelle ère de l'aérospatiale numérique. Le rapprochement de nos deux réseaux est très prometteur pour l'écosystème du CRIAQ, qui s'étend maintenant à tous les membres de l'AITA partout dans le monde " a déclaré Alain Aubertin, PDG du CRIAQ.

"Les partenariats avec des organismes tels que le CRIAQ sont essentiels pour favoriser l'innovation dans le domaine de l'aviation et de l'aérospatiale. Ce protocole d'entente énonce l'objectif commun de l'AITA et du CRIAQ de travailler ensemble au profit de la communauté aéronautique, plus particulièrement dans le domaine de la cybersécurité, de l'apprentissage machine et des technologies émergentes. La recherche et le partage des connaissances sont essentiels au développement et à la pérennité de notre industrie", a déclaré Nick Careen, vice-président principal de l'AITA pour les aéroports, les passagers, le fret et la sécurité.

Ce partenariat Québec-International, signé lors du RDV Forum du CRIAQ, événement majeur de l'innovation en aérospatiale permet de confirmer l'attractivité de l'innovation en aérospatiale du Québec à l'échelle internationale, et l'excellent positionnement que le CRIAQ occupe sur ce terrain très compétitif.

Le protocole d'entente a été signé en février 2021.

À propos du CRIAQ

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un organisme sans but lucratif créé en 2002 grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec. Sa mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale et d'améliorer la base des connaissances collectives dans ce secteur grâce à une meilleure formation des étudiants, et par la réalisation de projets de recherche collaborative ciblés et axés sur l'industrie.

À propos de l'AITA

L'Association internationale du transport aérien (AITA) est l'association professionnelle des compagnies aériennes du monde entier. Elle représente quelque 290 compagnies aériennes, soit 82 % du trafic aérien total. L'AITA soutient de nombreux domaines d'activité de l'aviation et aide à formuler la politique du secteur sur les questions critiques de l'aviation.

