Alliance de la mode et de la technologie innovante

Amazfit est la marque qui encourage les utilisateurs à vivre leurs passions avec des possibilités infinies. En tant qu'entreprise d'accessoires de technologie axée sur la mode, Amazfit crée aussi des produits qui encouragent les clients à adopter un mode de vie sain et actif.

Ce partenariat unique avec Christian Cowan inspire les clients d'Amazfit à combiner la mode et la technologie moderne pour créer un style personnel qui peut être porté toute l'année. Les montres GTR 3 PRO, GTR 3 et GTS 3 sont conçues pour aider les gens à s'initier à l'activité physique en utilisant des appareils intelligents tout en étant très élégants et en harmonie avec le sens de la mode de Christian Cowan.

« Ce fut une occasion incroyable pour moi d'être nommé conseiller d'expérience chez Amazfit. Le moment était tellement bien choisi cette saison, à l'issue de la véritable première semaine de la mode depuis la pandémie. Je devais vraiment rehausser mon jeu et l'Amazfit GTR 3 PRO a fait partie intégrante de l'équilibre de ma vie professionnelle et personnelle », a affirmé Christian Cowan.

Les séries Amazfit GTR 3 et GTS 3 sont idéales pour les tenues et activités formelles, de loisirs et sportives. Faciles à utiliser, les montres intelligentes sont dotées d'un système complet de suivi de la santé et de la condition physique, ainsi que d'une autonomie ultra longue, alimentée par le système d'exploitation intuitif Zepp.

Le nouveau système d'exploitation est conçu pour optimiser les performances des appareils portables intelligents d'Amazfit, au lieu de transférer un système d'exploitation pour téléphone intelligent qui consomme beaucoup d'énergie lors de l'utilisation. Conçu autour du concept de légèreté, de fluidité et d'efficacité, ce système d'exploitation facilite les interactions et aide les utilisateurs à éliminer les opérations fastidieuses tout en consommant moins d'énergie que les systèmes d'exploitation précédents de la montre intelligente.

Grâce à la technologie intégrée BioTrackerTM PPG 3.0 6PD (photodiodes)MD, il suffit d'un clic et de 45 secondes pour que l'utilisateur puisse mesurer quatre indicateurs de santé (fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, niveau de stress et fréquence respiratoire).

À propos d'Amazfit

Amazfit est l'une des principales marques mondiales d'appareils intelligents qui offrent une vaste gamme de produits, y compris des montres et des bandes intelligentes, des écouteurs TWS et des appareils de santé et de conditionnement physique comme des tapis roulants intelligents et des pèse-personnes intelligents. L'essence de notre marque consiste à rehausser votre jeu (Up Your Game). Nous encourageons les utilisateurs à vivre leurs passions et à exprimer librement leur esprit actif.

Amazfit est une marque détenue par Zepp Health (NYSE : ZEPP) qui a expédié plus de 100 millions d'appareils depuis 2014 et dont les produits sont offerts dans plus de 90 pays et régions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.amazfit.com

À propos de Christian Cowan

Christian Cowan représente la vie nocturne de New York redéfinie pour la femme moderne.

Après des études à Central Saint Martins à Londres, Christian s'installe à New York et crée une base d'admirateurs des célébrités qui s'étend sur plusieurs industries.

Après avoir habillé quelques-unes des plus grandes vedettes du monde, Christian s'est associé à des marques mondiales de consommateurs pour offrir son style qui fait tourner les têtes aux amateurs de mode du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1657882/image_5002961_16607307.jpg

