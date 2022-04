Le CQSEPE et l'Université Laval collaborent pour soutenir l'accompagnement des enfants 0-5 ans en contexte de vulnérabilité

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) et l'Université Laval s'unissent afin de proposer aux intervenantes et intervenants en petite enfance la toute nouvelle formation Accompagner l'enfant 0-5 ans et sa famille en contexte de vulnérabilité. Une initiative possible grâce à la contribution financière du ministère de la Famille.

Destinée aux intervenantes et intervenants en petite enfance, cette formation asynchrone en ligne est composée de trois conférences pédagogiques d'une durée approximative d'une heure chacune.

Plus précisément la formation apporte des réponses aux questions suivantes:

Comment l'environnement de l'enfant influence son développement?

Quels sont les facteurs de risque contribuant à la vulnérabilité des enfants et leur famille, ainsi que les expériences adverses de l'enfance, dont la maltraitance?

Quelles sont les conditions gagnantes favorisant le développement de l'enfant, notamment sur le plan langagier ?

Existe-t-il des stratégies concrètes pour soutenir et protéger le développement des enfants, ou encore pour aborder des situations sensibles avec le parent?

Au terme de cette formation les personnes participantes seront en mesure de mieux accompagner les enfants vivants des défis de développement ainsi que les familles, et ce en contexte de vulnérabilité et de négligence.

« Les personnes qui œuvrent dans les services de garde éducatifs à l'enfance sont inévitablement confrontés à travailler auprès d'enfants et de familles vulnérables. Ce projet a été élaboré pour répondre aux besoins de ces professionnelles et professionnels et ainsi les outiller pour accompagner au mieux les enfants 0-5 ans et leurs parents en contexte de vulnérabilité. Le CQSEPE est convaincu que ces conférences pédagogiques, réalisées par l'Université Laval, seront très enrichissantes pour nos intervenantes et intervenants en petite enfance et bonifieront la qualité éducative des milieux » affirme madame Francine Lessard, présidente directrice générale du CQSEPE.

« Le Service du développement professionnel est heureux de s'allier au CQSEPE afin d'offrir une formation continue à la fine pointe de la science à ces personnes dont la mission importante est d'éduquer et d'accompagner nos enfants. Ce projet met en valeur la riche expertise multidisciplinaire de l'Université Laval - il s'agit d'une cocréation réalisée avec les professeurs Marie-Hélène Gagné et George Tarabulsy de la Faculté des sciences sociales, et la professeure Audette Sylvestre de la Faculté de médecine. Cette formation s'adresse aux intervenantes et intervenants des services de garde éducatifs à l'enfance, mais également à celles et ceux qui œuvrent dans les établissements d'enseignement et les milieux communautaires, de la santé ou des services sociaux » mentionne André Raymond, directeur du Service du développement professionnel de l'Université Laval.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs. www.cqsepe.ca

À propos de l'Université Laval

Université d'impact, animée par un esprit d'innovation et la recherche de l'excellence, l'Université Laval fait partie des principales universités de recherche au Canada, se classant au 7e rang avec des fonds de plus de 426 M$ alloués à la recherche l'an dernier. Leader en formation à distance, elle compte plus de 1 650 professeures et professeurs, près de 2 300 chargées et chargés de cours et autres membres du personnel enseignant et de recherche qui partagent leur savoir avec quelque 55 000 étudiantes et étudiants annuellement, dont 27 % aux cycles supérieurs. L'Université valorise la diversité et est fière des membres de sa communauté, qui proviennent de 130 pays. Plus ancienne université francophone d'Amérique du Nord, l'Université Laval a formé à ce jour plus de 326 000 personnes qui participent, chacune à leur façon, au progrès des sociétés. www.ulaval.ca

Information et inscription à la formation : cqsepe.ca/formationulaval

Équipe des affaires publiques, Université Laval :

