Le CQSEPE accueille favorablement l'adoption du projet de loi 1

QUÉBEC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) accueille favorablement l'adoption du projet de loi 1, qui, de toute évidence, met en lumière l'importance de continuer à développer de nouvelles places dans un réseau régi et subventionné pour les familles du Québec.

Le gouvernement démontre, par l'adoption de ce projet de loi, que les objectifs issus du Grand chantier pour les familles du Québec demeurent dans le même ordre de ses priorités. Travailler activement pour combler le manque de places, accueillir plus d'enfants provenant de milieux défavorisés et agir concrètement pour bonifier l'offre de services éducative reconnue en milieu familial, constituent autant d'éléments permettant l'atteinte de ces objectifs.

« Les modifications apportées à la loi nous confirment la volonté qu'a le ministre de vouloir offrir aux enfants du Québec des milieux de garde de qualité assurant leur sécurité et leur bien-être. », affirme madame Francine Lessard, présidente, directrice générale au CQSEPE.

« Le réseau des services éducatifs à la petite enfance a fait ses preuves depuis très longtemps. Voilà maintenant qu'un nouveau chapitre s'écrira par les nouvelles balises que le gouvernement fixe avec l'adoption de ce projet de loi. Il s'agit en effet d'une occasion historique de bonifier le réseau. Ce sera un grand nombre de familles au Québec qui pourra éventuellement en profiter », ajout madame Lessard, avec convictions.

Madame Lessard conclut en mentionnant, avec fierté, que les membres du CQSEPE ont été entendus. « Plusieurs modifications à la Loi sur les services de garde éducatifs à la petite enfance découlent des mémoires déposés aux autorités ministérielles par le CQSEPE, à la suite de consultations réalisées auprès de ses membres (Centres de la petite enfance et Bureaux coordonnateurs). »

Certaines adaptations sont à prévoir et différents amendements réglementaires devront être faits mais d'ici là, il faut être fier de l'avancement de l'adoption de ce projet de loi. Le CQSEPE continuera d'offrir sa participation active pour faciliter l'uniformisation des pratiques dans le réseau tout en permettant un atterrissage harmonieux de ces changements sur le terrain.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

