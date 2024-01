MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Le CPPB (Centre de Production de Produits Biologiques inc.) est fier d'annoncer la constitution de son nouveau Conseil d'administration. Ce groupe de professionnels chevronnés, avec leur expertise collective et leur leadership, jouera un rôle essentiel dans le futur succès et la croissance continue de l'organisation.

Les membres du nouveau Conseil d'administration sont les suivants:

Douglas Muzyka

Président du Conseil du CNRC, et siège aux conseils de Chemtrade Logistics, CCL Industries, Stella-Jones et Modern Meadow.

Michael May

PDG de CCRM, dirige les efforts en médecine régénérative et recherche des partenariats pour une installation thérapeutique en plus de siéger à plusieurs conseils, dont ExCellThera. Michael détient un doctorat en génie chimique de l'Université de Toronto.

John Bell

Chercheur principal à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa, John est titulaire d'un doctorat de l'Université McMaster et membre de la Société royale du Canada depuis 2013 ainsi que de l'Académie canadienne des sciences de la santé depuis 2022.

Mark Lievonen

Directeur de JML Advisory Services et ancien président de Sanofi Pasteur Ltd, détenteur d'un BBA en comptabilité et d'un MBA de la Schulich School of Business de l'Université York.

Elizabeth Douville

Présidente et directrice générale d'IRICoR, détient un doctorat en biochimie de l'Université d'Ottawa. Elizabeth a joué un rôle clé dans le développement du modèle d'investissement au stade précoce d'AmorChem.

Fabien Marino

Vice-président des services de pharmacie centrale chez Shoppers Drug Mart, avec une expérience antérieure en tant que vice-président de la division des vaccins de Sanofi au Canada. Fabien détient trois diplômes de l'Université McGill en sciences et en génie.

Maryse Laliberté

Présidente de MLCaConseils, entreprise spécialisée dans le soutien aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques depuis plus de 30 ans. Maryse détient une maîtrise en biochimie de l'UQAM.

Andy Sheldon

Avec plus de 45 ans d'expérience à des postes de direction dans différentes entreprises pharmaceutiques, Andy a attiré plus d'un milliard de dollars de financement en tant que PDG de Medicago. Il détient deux diplômes de baccalauréat, l'un en sciences agricoles et l'autre en biologie.

Chacun des membres du conseil apporte une diversité d'expériences et d'expertises. Cette diversité s'avère précieuse alors que l'organisation s'engage dans un voyage stimulant riche en opportunités et en défis.

SOURCE Centre de Production de Produits Biologiques inc.

Renseignements: Pour toute demande d'information, veuillez contacter : [email protected]