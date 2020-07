Le couvre-visage obligatoire dans les gares fluviales de la STQ dès le samedi 18 juillet

QUÉBEC, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) désire aviser sa clientèle que le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps à l'intérieur de ses gares fluviales dès le samedi 18 juillet. Cette directive fait suite à la décision du gouvernement du Québec, annoncée lundi dernier, de rendre obligatoire le port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts qui accueillent le public partout en province.

Cette nouvelle directive s'ajoute à l'obligation de porter un couvre-visage à bord des navires de la STQ, dont les espaces intérieurs et extérieurs, qui étaient déjà visés depuis le 13 juillet par une règle similaire dans les transports en commun. En effet, il importe de rappeler qu'un traversier est un mode de transport collectif.

Donc à partir de demain, le couvre-visage sera obligatoire dans l'ensemble des installations de la STQ, gares et navires, pour les clients âgés de 12 ans et plus. Le masque sera fortement recommandé pour les 2 à 12 ans.

Distanciation physique de 2 mètres toujours obligatoire

La STQ rappelle également à ses clients que le port du masque ne remplace pas la distanciation physique, et que malgré le déconfinement, il demeure obligatoire de demeurer à deux mètres des autres clients et des employés dans toutes ses installations, à l'intérieur comme à l'extérieur.

