Le counseling offert dans le cadre d'un PAE améliore substantiellement le mieux-être des employés, leur capacité à se concentrer et leur productivité

Une étude confirme que le counseling offert dans le cadre d'un PAE procure aux employeurs un rendement du capital investi en restaurant le temps de travail productif perdu en raison du présentéisme et de l'absentéisme

TORONTO, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, un grand fournisseur mondial de services de mieux-être global, de santé mentale et de santé mentale numérique, et l'Employee Assistance Professionals Association (EAPA), ont annoncé aujourd'hui la publication des rapports annuels 2020 de Workplace Outcome Suite (WOS). Les résultats établissent que le présentéisme constitue le principal enjeu en matière de gestion des employés, notamment en raison de son incidence négative, et soulignent la forte amélioration constatée après des séances de counseling de programmes d'aide aux employés (PAE). Ce dernier point se traduit généralement par d'importantes économies de coûts, en plus de procurer un rendement du capital investi (RCI) positif.

« Les résultats de l'étude de 2020 de Workplace Outcome Suite confirment que le counseling à court terme offert dans le cadre d'un PAE fonctionne très bien, tant pour les employés que pour les employeurs, affirme Barb Veder, vice-présidente, Services cliniques internationaux, cheffe de la recherche et première clinicienne, Morneau Shepell. À un moment où les employés ont besoin d'un soutien pratique et efficace face aux problèmes qu'ils vivent dans leur vie professionnelle et personnelle, les employeurs qui recherchent un moyen rentable de leur fournir cet avantage, tout en diminuant le présentéisme et l'absentéisme au travail, devraient sérieusement considérer la mise en œuvre d'un PAE. »

Les résultats indiquent que les services de counseling d'un PAE favorisent la concentration, la productivité, et plus encore

L'étude de WOS montre que, après une comparaison des réponses données au début du counseling dans le cadre d'un PAE, puis environ trois mois après la fin des séances :

56 pour cent des répondants affirmaient que leur problème entraînait des difficultés de concentration au travail. Après les séances de counseling, ce taux passait à 28 pour cent de tous les dossiers.

37 pour cent des répondants disaient ressentir de l'insatisfaction à l'égard de la vie en général, ce qui révèle un certain degré de détresse clinique. Après les séances de counseling, ce taux passait à 16 pour cent de tous les dossiers.

32 pour cent des répondants disaient ne pas être motivés par leur travail. Après les séances de counseling, ce taux passait à 23 pour cent de tous les dossiers.

29 pour cent des répondants avaient manqué une demi-journée de travail ou plus. Après les séances de counseling, le taux d'absentéisme passait à tout juste 13 pour cent de tous les dossiers.

22 pour cent des répondants disaient se sentir angoissés lorsqu'ils allaient au travail (« détresse au travail »). Après les séances de counseling, ce taux passait à 13 pour cent de tous les dossiers.

Le counseling dans le cadre d'un PAE procure un RCI positif pour les employeurs

Le rendement du capital investi (RCI) estimatif s'établissait à 3:1 pour les petites entreprises, à 5:1 pour les moyennes entreprises et à 9:1 pour les grandes entreprises aux États-Unis. Les résultats ont également démontré des économies de coûts variant de 2 000 $ à 3 500 $ par employé attribuable à la réduction du présentéisme (87 pour cent du rendement total et de l'absentéisme (13 pour cent). Il était possible de réaliser un RCI équilibré de 1 pour 1 même à un très faible taux d'utilisation, soit un seul dossier de counseling dans le cadre d'un PAE par 100 employés couverts.

De plus, les résultats étaient généralement constants parmi les différents groupes d'âge et le sexe des clients, les régions, les secteurs d'activité, le problème clinique, le nombre de séances de counseling, la durée du traitement, que le PAE soit offert par un fournisseur externe, par une équipe interne ou selon un modèle hybride.

« L'EAPA reconnaît le WOS comme une pratique exemplaire pour mesurer et évaluer les résultats des services fournis par les programmes d'aide aux employés, et en fait la promotion en ce sens, affirme Greg DeLapp, chef de la direction, EAPA. Le WOS offre une approche normalisée pour tous les secteurs d'activité afin de documenter l'efficacité et la valeur commerciale des services de PAE. Nous encourageons les entreprises qui achètent un PAE et les courtiers qui vendent des services liés à un PAE à adopter cet outil et à l'utiliser afin de démontrer à leurs clients l'importance et la valeur des services d'un PAE. »

L'échantillon de l'étude comprenait les données autodéclarées de 35 693 employés sur une période de 10 ans, de 2010 à 2019. Trente-huit sources différentes ont fourni des données valides sur les cinq domaines évalués par le WOS : 20 fournisseurs de PAE, 17 programmes offerts par une équipe interne et un groupe de fournisseurs externes aux États-Unis. Même si les résultats proviennent de 26 pays, 97 pour cent de l'ensemble des cas étaient concentrés dans trois pays : États-Unis (72 pour cent), Chine (22 pour cent) et Nouvelle-Zélande (3 pour cent). Ce rapport est fondé sur les résultats de 11 330 dossiers d'employés de plus que le rapport précédent, publié en 2019.

Consultez les parties 1 et 2 du rapport de 2020 de Workplace Outcome Suite.

Vous trouverez sur le site Web SynerVie par Morneau Shepell l'information relative à l'utilisation et à l'obtention de licence du WOS (en anglais seulement).

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

À propos de l'EAPA

L'Employee Assistance Professionals Association (EAPA) est l'association la plus importante, la plus ancienne et la plus respectée à l'échelle mondiale qui réunit des professionnels spécialisés en services d'aide aux employés. Comptant des membres dans plus de 40 pays, l'EAPA est la source d'information et de soutien la plus consultée au monde sur la profession pour les spécialistes de ce secteur. Pour mener à bien sa mission, l'EAPA publie le Journal of Employee Assistance, organise chaque année l'EAP Conference and EXPO et offre de la formation ainsi que d'autres ressources. Sa mission est de promouvoir les normes de qualité les plus élevées en matière de prestation de services d'aide aux employés ainsi que de favoriser le perfectionnement des professionnels du secteur et l'amélioration continue des programmes et des services. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'association, consultez le site www.eapassn.org.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Renseignements: Josée St-Pierre, Morneau Shepell, 514 392-7862, [email protected]

Liens connexes

http://www.morneaushepell.com/