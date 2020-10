MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut économique de Montréal rend disponible en ligne aujourd'hui une animation vidéo faisant la promotion des « super-infirmières » et des « super-pharmaciens » afin de désengorger le système de santé québécois.

« Les infirmières praticiennes et les pharmaciens jouent un rôle accru dans plusieurs provinces canadiennes, au grand bénéfice de la population. Le Québec fait certains progrès, mais il faut aller plus rapidement », souligne Miguel Ouellette, économiste à l'IEDM. « À titre d'exemple, pourquoi ne pas faire comme l'Ontario, où les pharmaciens peuvent effectuer des tests de dépistage pour la COVID-19 ? », demande le chercheur.

« Il est bien connu que les infirmières praticiennes sont en mesure de répondre aux besoins les plus criants de la première ligne. Malheureusement, le corporatisme et les groupes d'intérêts parviennent trop souvent à freiner le progrès. La même chose s'applique pour le cas des pharmaciens », ajoute M. Ouellette.

Les animations de l'IEDM sont disponibles sur notre site web.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

