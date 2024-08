Poursuivant une année de croissance monumentale, poppi prend de l'expansion à l'échelle internationale avec lancement partout au Canada

AUSTIN, Texas, 13 août 2024 /CNW/ - poppi, la marque de boissons gazeuses moderne qui révolutionne le soda pour la prochaine génération, annonce aujourd'hui son expansion au Canada, marquant la première expansion internationale de la marque à croissance rapide qui a connu une croissance des revenus à trois chiffres d'une année à l'autre.

Le poppi combine des ingrédients que vous aimez, comme le jus de fruit et le vinaigre de cidre de pomme, pour créer un soda délicieusement rafraîchissant et appétissant avec 5 grammes de sucre et 25 calories. poppi a modernisé la définition de soda qui a permis à la marque de connaître du succès depuis sa fondation en 2020 par le mari et épouse Allison et Stephen Ellsworth. Conservant sa position de première boisson gazeuse sur Amazon aux États-Unis, poppi continue d'établir des partenariats de détail clés partout aux États-Unis et vise maintenant le Canada vers le nord. Le poppi est offert chez les principaux détaillants au Canada, dont Loblaws, Real Canadian Superstore, Metro, Save on Foods, Maxi, Safeway et Costco. poppi est également disponible sur les principaux détaillants en ligne amazon.ca, instacart.ca et well.ca.

« Cette expansion marque une étape importante pour la marque, et nous sommes ravis que le Canada soit le point de départ de notre expansion internationale, a déclaré Allison Ellsworth, cofondatrice de poppi. « Nous voyons d'immenses possibilités sur le marché canadien alors que nous continuons de mettre le pavot à la disposition du plus grand nombre de consommateurs possible. « En établissant une présence internationale au Canada, nous continuons de réaliser notre mission de révolutionner le soda pour la prochaine génération grâce à une solution de rechange au soda meilleur pour vous. »

Les consommateurs peuvent acheter quatre saveurs de pavot : citron fraise, orange, cola classique et Doc Pop avec des saveurs supplémentaires qui seront lancées au cours des prochains mois.

poppi offre aux consommateurs un soda moderne savoureux et délicieux qui donne aux gens la liberté d'aimer de nouveau le soda. L'approche axée sur la marque, la cache culturelle et la croissance rapide de poppi ont nourri une base d'admirateurs incroyablement fidèles, y compris des célébrités comme Hailey Bieber, Kylie Jenner, Alix Earle, Olivia Munn et plus encore. poppi est offert à 3,49 $ CA. Pour en savoir plus sur poppi, visitez buypoppi.ca ou suivez @drinkpoppicanada sur Instagram et @drinkpoppi sur TikTok.

À PROPOS DE POPPI :

« Le pavot est une marque de boisson gazeuse moderne qui révolutionne les boissons gazeuses pour la prochaine génération. Fondé par le couple mari-femme Stephen et Allison Ellsworth, Austin, le coquelicot à base de TX combine du jus de fruits, du vinaigre de cidre de pomme et des ingrédients que vous aimez pour créer une délicieuse boisson gazeuse rafraîchissante et savoureuse avec 5 grammes de sucre et 25 calories. Ce qui était à l'origine une concoction brassée à la maison est rapidement devenu un produit favori du marché agricole devenu un investissement de Shark Tank et est maintenant offert chez les grands détaillants partout au Canada. L'approche axée sur la marque, la cache culturelle et la croissance rapide de poppi ont nourri une base d'admirateurs incroyablement fidèles, y compris des célébrités comme Hailey Bieber, Kylie Jenner, Billie Eilish, Alix Earle, Russell Westbrook, Jennifer Lopez, Olivia Munn, et plus encore. Le pavi est actuellement offert en 4 délicieuses saveurs au Canada - citron fraise, orange, cola classique et Doc Pop. Pour en savoir plus, visitez buypoppi.ca ou suivez @drinkpoppicanada sur Instagram.

