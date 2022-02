OTTAWA, ON, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Le Consortium national pour la cybersécurité (CNC) est heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada l'a nommé pour diriger le nouveau Réseau d'innovation pour la cybersécurité (RIC) du gouvernement du Canada. Dans une annonce rendue publique aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a indiqué que le CNC recevra jusqu'à 80 millions de dollars sur quatre ans pour un projet qui pourrait se chiffrer à plus de 160 millions de dollars, y compris d'importantes contributions en espèces et en nature de la part d'organismes de soutien.

Dirigé par le CNC, le RIC sera un réseau national novateur à caractère hautement collaboratif visant à améliorer la recherche et le développement, à accroître la commercialisation et à développer des talents qualifiés en matière de cybersécurité dans tout le pays. Les projets à fort impact dans ces domaines financés par le RIC seront réalisés au moyen de collaborations entre des universités et des collèges, des entreprises du secteur privé de toutes tailles, et des organisations du secteur public et sans but lucratif, de toutes les régions du Canada.

En présentant sa demande au gouvernement du Canada pour diriger le RIC, le CNC a collaboré avec plus de 140 chercheurs venant de 35 établissements postsecondaires de partout au Canada, 46 entreprises de toutes tailles et 34 organismes sans but lucratif, gouvernements et organisations gouvernementales. Collaborant étroitement avec toutes les parties prenantes, le CNC s'efforcera de faire du RIC une plateforme nationale majeure en mesure de faire progresser le leadership canadien en matière de cybersécurité, tout en rassemblant de nombreuses parties prenantes dans la poursuite de cet objectif. Par l'intermédiaire des programmes qu'il financera, le RIC accordera également la priorité à l'avancement de la diversité dans le secteur de la cybersécurité canadienne.

« Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada ait confié au CNC la direction de cet important programme. Nous croyons que le nouveau réseau deviendra une force majeure pour l'avancement de l'innovation en matière de cybersécurité au Canada. En tant que réseau national, le RIC est prêt à faire progresser de manière considérable la cybersécurité dans tous les secteurs et dans toutes les régions du Canada, ouvrant ainsi un nouveau chapitre en matière d'innovation collaborative dans le secteur canadien de la cybersécurité. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes pour bâtir ce réseau national au cours des mois à venir. » Le groupe de direction du CNC, en ordre alphabétique :

Le P r N. Asokan, directeur général, Cybersecurity and Privacy Institute, Université de Waterloo

Le P r Ken Barker, directeur, Institute for Security, Privacy and Information Assurance, Université de Calgary

Le P r Mourad Debbabi, directeur, Centre de cybersécurité de l'Université Concordia

Charles Finlay , directeur général, Rogers Cybersecure Catalyst , Université Ryerson

Le Pr Ali Ghorbani, directeur, Institut canadien sur la cybersécurité, Université du Nouveau-Brunswick

À propos du Consortium national pour la cybersécurité

Le Consortium national pour la cybersécurité (ncc-cnc.ca) est une société à but non lucratif de droit fédéral créée en 2020 par des centres d'excellence en cybersécurité de cinq universités canadiennes (en ordre alphabétique) : Université de Calgary, Université Concordia, Université de Waterloo, Université du Nouveau-Brunswick et Université Ryerson. Le consortium a pour mandat de réunir à l'échelle nationale les capacités en matière de formation, d'innovation et de commercialisation dans le domaine de la cybersécurité et de la protection de la vie privée. Il vise à exploiter la force vive du réseau pour faire progresser l'innovation et le développement des talents en plus de stimuler l'activité économique dans le secteur de la cybersécurité au Canada. Le Consortium est ouvert à l'adhésion des universités et des collèges, des entreprises du secteur privé de toutes tailles et des organisations du secteur public de tous les milieux.

