Le groupe lauréat de cette première édition de la bourse de recherche internationale tirera profit de l'IA pour découvrir de nouvelles perspectives qui pourraient se traduire par des soins plus personnalisés pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire.

TORONTO, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le Consortium international de recherche sur le cancer de l'ovaire, dont Cancer de l'ovaire Canada est un membre fondateur, a octroyé sa toute première Bourse pour des recherches propulsées par l'IA, d'une valeur d'un million de dollars US, à une équipe internationale de chercheurs provenant du Canada, des États-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni. Grâce à cette bourse et au soutien du laboratoire AI for Good de Microsoft, qui lui fait don de ressources informatiques d'une valeur d'un million de dollars, ce groupe d'experts misera sur le pouvoir de l'IA pour analyser l'une des plus importantes collections internationales de données sur le cancer de l'ovaire dans le but de découvrir de nouvelles perspectives qui pourraient améliorer le taux de survie.

« La grande complexité du cancer de l'ovaire nous empêche de prédire efficacement la réaction des patientes aux traitements actuels, et l'impact de ceux-ci sur la survie », explique Tania Vrionis, directrice générale de Cancer de l'ovaire Canada, la seule œuvre de bienfaisance nationale axée sur la santé des Canadiennes atteintes de cancers gynécologiques. « Cet investissement international d'un million de dollars et le soutien additionnel offert par le laboratoire AI for Good de Microsoft nous aideront à tirer profit du pouvoir extraordinaire de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre la maladie et aider les médecins à prodiguer des soins plus personnalisés. Ce projet résume parfaitement pourquoi nous figurons parmi les partenaires fondateurs du Consortium international de recherche sur le cancer de l'ovaire : après plusieurs décennies sans changement tangible, les femmes atteintes du cancer de l'ovaire méritent que les experts du monde entier fassent front commun pour éliminer les barrières qui ont freiné les progrès jusqu'ici. »

L'équipe de recherche multidisciplinaire regroupe des experts internationaux de l'intelligence artificielle, de l'oncologie médicale, de l'épidémiologie, de l'immunologie et de l'oncologie moléculaire, ainsi que deux patientes partenaires, qui font profiter les chercheurs de leur expérience vécue de la maladie. À l'aide de l'IA, les chercheurs analyseront l'une des plus importantes collections internationales de données sur le cancer de l'ovaire pour mettre en lumière des motifs dans la réponse des patientes aux traitements et la survie générale, que les outils actuels ne sont pas en mesure de détecter. L'équipe espère que ses modèles d'IA créeront de nouveaux outils qui permettront aux médecins de prodiguer des soins plus personnalisés, de réduire les effets secondaires des traitements, et d'améliorer les taux de survie.

« Ce projet de recherche m'apparaît avoir été conçu par des patientes, pour des patientes », a déclaré Donna Pepin, une Canadienne ayant elle-même reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire. « À titre de patiente partenaire en recherche de Cancer de l'ovaire Canada, je suis fière de contribuer à une étude aussi prometteuse. Ce projet pourrait transformer la gestion clinique du cancer de l'ovaire séreux de haut degré de malignité et - surtout - sauver de nombreuses vies. »

« Nous avons urgemment besoin de nouvelles découvertes qui nous permettront de mettre au point des traitements salvateurs », estime Juan Lavista Ferres, expert en chef de la science des données et directeur du laboratoire AI for Good de Microsoft. « Ce projet illustre ce que nous pouvons accomplir en conjuguant expertise scientifique et intelligence artificielle. En dotant d'éminents chercheurs internationaux d'outils d'IA et de ressources informatiques de pointe, nous pouvons accélérer leurs efforts afin de sauver des vies. »

L'équipe de recherche regroupe :

D r Ali Bashashati, directeur de la recherche sur l'intelligence artificielle, programme de recherche sur le cancer de l'ovaire (OVCARE), Université de la Colombie-Britannique, Canada

Ali Bashashati, directeur de la recherche sur l'intelligence artificielle, programme de recherche sur le cancer de l'ovaire (OVCARE), Université de la Colombie-Britannique, Canada D re (Celeste) Leigh Pearce, chercheuse principale, Rogel Cancer Center et département d'épidémiologie, Université du Michigan, États-Unis

(Celeste) Leigh Pearce, chercheuse principale, Rogel Cancer Center et département d'épidémiologie, Université du Michigan, États-Unis Susan Ramus, professeure de l'école de médecine clinique et cheffe du groupe d'oncologie moléculaire, Université de la Nouvelle-Galles-du-Sud, Australie

James Brenton, professeur de médecine spécialiste du cancer de l'ovaire, chef de groupe senior et consultant honorifique en oncologie, Université de Cambridge, Royaume-Uni

« Depuis plus d'une décennie, des chercheurs de la Colombie-Britannique pavent la voie de la recherche sur le cancer de l'ovaire, notamment en ce qui a trait à la prévention, au diagnostic et à la personnalisation des traitements. Je suis fier de contribuer à élargir le leadership de notre province et de notre pays dans les domaines de l'intelligence artificielle et du traitement du cancer de l'ovaire sur la scène mondiale », a déclaré le Dr Ali Bashashati, chercheur principal du projet pour Canada et directeur de l'intelligence artificielle du programme de recherche sur le cancer de l'ovaire de l'Université de la Colombie-Britannique.

Introduite en 2025 comme initiative inaugurale du Consortium international de recherche sur le cancer de l'ovaire, la Bourse pour des recherches propulsées par l'IA ouvre la voie à une nouvelle approche collaborative pour accélérer la recherche à l'aide de l'intelligence artificielle. Formé en 2024, le Consortium réunit des organisations internationales de premier plan : l'Ovarian Cancer Research Alliance des États-Unis, l'Ovarian Cancer Research Foundation de l'Australie, Cancer de l'ovaire Canada, et Ovarian Cancer Action, du Royaume-Uni. Ces organisations partenaires conjuguent leurs ressources, leurs données et leur détermination pour accélérer les progrès relatifs à cette maladie pour laquelle les taux de survie ne se sont que marginalement améliorés au cours des dernières décennies.

À PROPOS DE CANCER DE L'OVAIRE CANADA

Nous sommes la seule œuvre de bienfaisance nationale canadienne vouée à faire des découvertes importantes pouvant changer la réalité d'un diagnostic de cancer de l'ovaire et d'autres cancers gynécologiques. Nous améliorons les capacités de recherche et bâtissons un vaste réseau de soutien pour redonner espoir à toutes les personnes touchées par la maladie au pays. Après des décennies sans changement réel, il est enfin possible d'améliorer le pronostic. Apprenez en plus à ovairecanada.org.

À PROPOS DU CANCER DE L'OVAIRE

Alors que le taux de survie à cinq ans du cancer du sein au Canada est de 88 %, il est de seulement 44 % pour le cancer de l'ovaire. Ce taux de survie n'a pas changé depuis plus de 60 ans.

Chaque année, 324 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer de l'ovaire dans le monde (dont environ 3100 au Canada) et 207 000 femmes meurent de cette maladie.

On prévoit que d'ici 2050, le nombre de femmes qui recevront un diagnostic de cancer de l'ovaire dans le monde augmentera de plus de 55 %, pour atteindre 503 448 par année, alors que le nombre de femmes qui en mourront augmentera jusqu'à 350 956.

