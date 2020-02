Le consommateur : la priorité de Lactalis Canada

TORONTO, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada, a récemment pris la parole lors de l'assemblée générale annuelle de Dairy Farmers of Ontario au sujet des défis auxquels fait face le secteur des produits laitiers et des résultats positifs observés lorsque tous les secteurs de l'industrie travaillent ensemble. « Il est important que nous soyons à l'écoute des consommateurs et en mesure de nous adapter à un marché en évolution afin de favoriser la croissance de l'industrie laitière dans son ensemble », a déclaré M. Taylor. En tant que plus important transformateur laitier en Ontario, Lactalis Canada est en bonne posture pour entrer en contact avec les consommateurs : 98 % des Canadiens connaissent au moins un produit Lactalis.

Marques emblématiques de Lactalis Canada (Groupe CNW/Lactalis)

Les consommateurs veulent des aliments plus sains, se soucient du développement durable, du bien-être animal et de la responsabilité sociale, et recherchent des aliments offerts en format pratique pour les collations. Comme toute entreprise responsable, Lactalis Canada cherche toujours à améliorer les recettes de ses produits et à en garantir la plus haute qualité. À cette fin, l'entreprise possède le plus grand centre de recherche et développement du genre à London, en Ontario.

« Je suis enthousiaste à l'idée que Lactalis Canada puisse explorer les nombreuses possibilités offertes au sein du marché », a expliqué M. Taylor. Je crois que les produits laitiers sont essentiels à la santé et au bien-être des consommateurs. Il est de notre devoir de répondre à l'évolution des besoins des consommateurs. »

Par ailleurs, l'industrie laitière doit faire en sorte que les consommateurs soient bien renseignés. Cela permettra de rétablir les faits au sujet des produits laitiers. Il est généralement reconnu que les produits laitiers offrent de nombreux bienfaits nutritionnels à tout âge et à travers toutes les périodes de la vie. Des données scientifiques détaillées ayant fait l'objet d'examens par des pairs sous-tendent cette affirmation : le développement du cerveau des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, les vitamines et minéraux soutenant la croissance des jeunes, le calcium favorisant la santé des os et permettant d'éviter l'ostéoporose, en particulier chez les femmes, la vitamine D, ainsi que la contribution des produits laitiers à forte teneur nutritive à la santé de la population vieillissante ne sont que quelques-uns des avantages bien connus de cette catégorie pour les consommateurs. Gramme pour gramme et dollar pour dollar, les produits laitiers donnent aux consommateurs un accès à une saine nutrition dans le cadre d'un régime équilibré.

« À mon avis, le fait de semer la confusion chez les consommateurs ou de les induire en erreur au sujet des bienfaits des produits laitiers serait dommageable et aurait des conséquences négatives sur la santé de la société canadienne, ce qui en conséquence constituerait un fardeau financier croissant, a ajouté M. Taylor. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser les différents groupes de pressions et organismes guider les consommateurs vers un désert nutritionnel. Notre industrie (producteurs laitiers et fabricants de produits laitiers) doit adopter une approche uniforme et unificatrice en partenariat avec nos clients et d'autres intervenants importants qui protègent le choix des consommateurs et appuient leur bien-être. »

À propos de Lactalis Canada

Forte d'une histoire s'étalant sur près de 140 ans d'expérience dans l'industrie laitière canadienne, filiale d'une entreprise familiale, Lactalis Canada s'engage à produire des produits laitiers à la fois nutritifs et goûteux qui favorisent la santé et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes grâce à ses marques emblématiques comme Beatrice, Lactantia, Astro, Black Diamond, Ficello, Balderson, Cracker Barrel, P'tit Québec, AMOOza!, siggi's, Galbani et Président. Lactalis Canada emploie directement 3 500 personnes, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens et Canadiennes qui fournissent des services essentiels aux 17 sites de fabrication et à la chaîne d'approvisionnement nationale de Lactalis Canada. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.lactalis.ca.

