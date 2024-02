Le Conseil récompense les pratiques écoresponsables

MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts de Montréal et le Conseil québécois des événements écoresponsables sont fiers d'annoncer la création du prix Vivats - Arts et Audace, qui récompensera les organismes artistiques montréalais pour leurs actions écoresponsables. Le prix comprend une bourse de 10 000 $ pour un organisme ou un collectif ayant réalisé des actions novatrices et constructives en matière d'écoresponsabilité. Ce prix s'inscrit dans le plan de transition socio-écologique du Conseil et a pour but de promouvoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement au sein de la communauté artistique.

Le CAM et le CQEER s'associent pour mettre en valeur les initiatives audacieuses, rigoureuses et transparentes en matière d'écoresponsabilité. Les lauréats serviront d'exemples concrets pour réduire l'empreinte carbone de la création artistique. La remise du prix aura lieu en juin lors d'un événement réunissant les lauréat·e·s, les finalistes, la communauté artistique et les représentant·e·s municipaux. Cette journée permettra également d'échanger sur les enjeux d'écoresponsabilité dans le domaine artistique.

Les organismes et collectifs artistiques montréalais sont invités à soumettre leur candidature, via le site Internet du CAM, jusqu'au 3 avril 2024.

