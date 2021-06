Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) réagit aux annonces du ministre Lacombe concernant l'accélération du développement de nouvelles places en milieu familial

QUÉBEC, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec intérêt que les administrateurs du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca) ont entendu les annonces du ministre de la Famille : trois mesures qui exigent de grands investissements d'argent public (200 M$ sur 5 ans) qui permettent, il va sans dire, un premier pas vers une reconnaissance sociale des services de garde de QUALITÉ en milieu familial régis et l'ouverture prochaine de nombreuses places pour les familles en attente.

Certes, la garde en milieu familial régi connaît un exode sans précédent. En quelques années, plus de 4 500 responsables d'un service de garde en milieu familial régi ont quitté le secteur et ont réduit ainsi l'offre de service.

Quoiqu'il s'agisse d'importantes décisions ministérielles, selon notre compréhension, les incitatifs annoncés aujourd'hui ne favorisent pas suffisamment la rétention et la continuité des services. Le ministre de la Famille doit reconnaître avant tout, les 11 000 intervenants et intervenantes qui œuvrent en milieu familial depuis des années auprès de ce que nous considérons comme étant la richesse d'une nation : nos enfants !

Le ministre Lacombe tient actuellement un large chantier de consultations. Il dit vouloir entendre les parents, les gens du réseau des services éducatifs à l'enfance, les élus municipaux et les représentants des peuples autochtones. Nous espérons qu'il prendra en compte les commentaires et les pistes de solutions qui lui seront déposés et qui sont nécessaires au déploiement et à la pérennité des services de garde éducatifs en milieu familial?

Selon la directrice générale du CQSEPE, madame Francine Lessard, le ministre ne doit pas se priver de l'expertise des gens terrain. « Nous avons souvent discuté avec les autorités ministérielles des problématiques liées aux fermetures massives des services de garde éducatifs en milieu familial. Nous avons nommé l'importance de procéder à des assouplissements notamment: de permettre la rétribution des places occupées par leurs propres enfants et aussi, de modifier la Loi et ses règlements afin qu'elles puissent opérer leurs services de garde dans des espaces autres que leurs résidences privées et aussi de manière regroupée. »

Nous continuons d'espérer que le ministre de la Famille prendra le temps d'analyser l'ensemble de nos recommandations avant d'annoncer d'autres mesures.

