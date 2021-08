Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) réagit aux annonces des premiers ministres Trudeau et Legault concernant des milliards qui devront servir au développement de nouvelles places en CPE et en milieu familial régi pour toutes les familles du Québec

QUÉBEC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec intérêt que le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca) a entendu les annonces du premier ministre Trudeau, du premier ministre Legault ainsi que des ministres de la Famille Hussen et Lacombe : des milliards qui devront servir au développement de nouvelles places en CPE et en milieu familial régi pour toutes les familles du Québec.

« Est-ce que ces nouveaux budgets de 6 milliards sur 5 ans serviront vraiment à la construction de nouvelles installations CPE et au développement de nouveaux services de garde en milieu familial coordonnés par les bureaux coordonnateurs (BC)? » se questionne madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE. Le ministre de la Famille Mathieu Lacombe doit être extrêmement vigilant et ne pas verser dans le développement de nouvelles places de garde de moindre qualité. La santé, la sécurité et le bien-être des enfants doivent toujours être priorisés et c'est le réseau public qui doit être ciblé. Une place pour tous les enfants du Québec, c'est une annonce réjouissante, mais ces nouvelles places doivent assurer la qualité aux familles du Québec.

« Plus de que jamais l'excellence des interventions pédagogiques doit être au rendez-vous, nos tout-petits ont droit à des milieux de vie de qualité et c'est ce qu'ils retrouvent dans le réseau des centres de la petite enfance (CPE) et chez les responsables des services éducatifs (RSE) » ajoute madame Lessard.

Nous profitons du moment qui nous est donné pour féliciter tout le personnel des CPE et des bureaux coordonnateurs ainsi que des RSE pour l'exemplarité du travail accompli, et ce malgré le contexte de la crise sanitaire.

Nous continuons d'espérer que le ministre de la Famille prendra le temps d'analyser l'ensemble de nos recommandations et poursuivra ses discussions avec nous avant d'annoncer de nouvelles mesures.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

