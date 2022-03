Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) réagit à l'annonce du plus récent budget déposé par le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Madame Francine Lessard, présidente directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca), accueille de façon mitigée le budget provincial 2022-2023, déposé en fin d'après-midi.

Bien que des investissements financiers aient été annoncés dans les derniers mois pour les services éducatifs à la petite enfance, le gouvernement caquiste s'est fait discret pour ses investissements pour notre réseau. « Je suis un peu déçue du discours du ministre des finances. Le réseau des services éducatifs à la petite enfance a vécu deux années pandémiques éprouvantes. Le personnel est épuisé, les parents réclament des places subventionnées, les travailleurs essentiels ont besoin de services à horaires atypiques de qualité et les services de garde en milieu familial ont besoin d'oxygène et d'innovation pour assurer l'attraction et la rétention des responsables », affirme Francine Lessard.

Considérant les besoins des familles du Québec et du réseau des services éducatifs, un investissement plus important pour les tout-petits, leurs parents et les services à l'enfance qui leur sont offerts était souhaitable. Selon madame Lessard, « il faut faire front commun afin de poursuivre nos efforts pour bonifier le réseau des services éducatifs à la petite enfance et ceci passe inévitablement par l'investissement et l'implication soutenus du gouvernement. »

Rappelons l'actuel Grand chantier que tient le ministre de la Famille Mathieu Lacombe depuis quelques mois. Il s'agit là d'une vaste consultation de laquelle résulteront assurément des changements importants dans le réseau.

Il sera intéressant de comprendre comment les 256 millions de dollars annoncés lors du dépôt du budget seront distribués pour les enfants, les services de garde, les familles vulnérables, etc.

« Malgré des annonces discrètes pour le réseau des services éducatifs à la petite enfance, c'est tout de même avec optimisme et enthousiasme que le CQSEPE continuera de développer des pratiques innovantes pour poursuivre l'élargissement et la bonification du réseau », conclue madame Lessard.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

