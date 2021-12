Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est fier de procéder au lancement de son nouvel outil « La pédagogie, c'est l'affaire de tous ».

QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca) est fier de procéder au lancement de son nouvel outil « La pédagogie, c'est l'affaire de tous ». Dix courtes capsules vidéo accompagnées de fiches de réflexion visant à faire connaître aux administrateurs du réseau des services éducatifs à la petite enfance les obligations d'ordre pédagogique qui régissent les centres de la petite enfance (CPE) et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC).

Le CQSEPE a développé ces outils d'information et de formation afin de favoriser l'échange entre les administrateurs et le personnel d'encadrement des CPE/BC sur les responsabilités inhérentes à leur mission, soit d'offrir des services éducatifs de qualité. En effet, ces capsules vidéo ont été conçues afin d'aider les membres des conseils d'administration à démystifier le cadre réglementaire et législatif ainsi que les éléments pédagogiques, dont le programme éducatif et le dossier de l'enfant.

« Le visionnement de ces capsules vidéo permettra aux administrateurs de faciliter leur prise de décision lors de l'adoption ou la révision du programme éducatif, d'améliorer leur compréhension propre de la mission de la corporation et d'avoir une vision partagée de la pédagogie au sein du conseil d'administration », affirme madame Francine Lessard, présidente-directrice générale du CQSEPE.

Réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et en collaboration avec des acteurs du réseau de la petite enfance et d'une experte en pédagogie, l'outil représente une belle avancée pour l'amélioration de la qualité des services offerts à nos tout-petits.

Commandez-le dès maintenant sur le site du CQSEPE. | cqsepe.ca

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

SOURCE Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE)

Renseignements: Nancy Laflamme, directrice adjointe, Cellulaire : 418 955-5120 | [email protected]