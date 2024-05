TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le conseil provisoire du Bureau du Code de conduite pour le secteur des produits d'épicerie (BCCSPE) se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par les Compagnies Loblaw Limitée de leur engagement officiel à participer au Code de conduite pour le secteur des produits d'épicerie.

Au nom du conseil provisoire du BCCSPE, son président, Michael Graydon, a déclaré ce qui suit : « Nous nous réjouissons d'apprendre que Loblaw a accepté de participer au Code de conduite pour le secteur des produits d'épicerie. Au sein d'un système alimentaire très complexe, l'idée pour ce Code a toujours été que ce soit un Code pleinement inclusif et volontaire, élaboré par l'industrie et géré par ses parties prenantes tout le long de la chaîne d'approvisionnement. L'annonce faite aujourd'hui par Loblaw nous rapproche un peu plus de la mise en œuvre du Code, alors que nous continuons à travailler avec l'ensemble des partenaires de l'industrie pour nous assurer d'obtenir la participation la plus large possible. »

Les nombreuses discussions organisées entre Loblaw et le groupe de travail de l'industrie consacré au Code nous ont offert l'occasion de clarifier et de simplifier encore plus certaines des dispositions du Code, nous assurant ainsi que le Code soit appliqué comme prévu, encourage la simplicité et favorise une compréhension claire de son application. En fin de compte, cela suscitera une meilleure collaboration entre toutes les parties impliquées dans la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'épicerie.

L'élaboration du Code, amorcée par les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture, a été un effort de collaboration impliquant des détaillants, des distributeurs, des fabricants/fournisseurs et des producteurs primaires. Cette approche collaborative garantit le soutien du Code aux petits fournisseurs et à l'industrie, en reconnaissant la complexité du marché de l'épicerie canadien.

