Le Conseil provincial du secteur des communications du SCFP réagit au départ de Serge Fortin, à TVA

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) veut souligner le courage et la détermination des personnes salariées qui ont osé se lever pour dénoncer le climat de travail toxique à TVA Nouvelles.

Le départ de Serge Fortin, patron de TVA Nouvelles depuis 2004, de TVA Sports à partir de 2013, est l'aboutissement de démarches difficiles à faire pour des personnes affectées psychologiquement par le comportement de supérieurs hiérarchiques. Hier, un article paru dans la Presse plus dévoilait les témoignages de nombreux employés et ex- employés qui ont décrit le climat pour le moins malsain qui régnait à la salle des nouvelles.

« Le CPSC souhaite de tout cœur que ce type de gestion soit chose du passé à TVA et ailleurs. Nous espérons que l'entreprise prendra tous les moyens nécessaires afin qu'aucun membre du personnel n'ait à vivre dans un tel climat de travail à l'avenir. » a déclaré Tulsa Valin-Landry, président par intérim du CPSC.

Selon le Syndicat des employé(e)s de TVA, SCFP 687, membre du CPSC, l'écoute et les convictions de la présidente de TVA ont été déterminantes dans le départ de M. Fortin, puisque plusieurs des initiatives syndicales pour améliorer le climat de travail qui régnait à TVA Nouvelles avaient échoué au fil des ans.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7180 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

