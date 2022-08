Dormez-vous fait un don de plus de 375 000 $ en produits de sommeil pour aider les Ukrainiens à s'installer dans leur nouveau domicile.

MONTRÉAL, le 30 août 2022 /CNW/ - Le Conseil provincial du Québec du Congrès ukrainien canadien (CUC), la voix de plus de 42 500 Ukrainiens habitant au Québec, est fier de collaborer avec Dormez-vous, le principal détaillant spécialisé en matière de sommeil du Québec, afin d'offrir le sommeil dont ont tant besoin les immigrants ukrainiens qui ont fui leur maison et leur pays depuis l'invasion russe. Grâce à un don de plus de 375 000 $ de matelas, de draps, d'oreillers et de literie, Dormez-vous offrira aux Ukrainiens un endroit sûr et confortable pour dormir pendant qu'ils s'installent dans leurs nouveaux domiciles.

À leur arrivée, le Conseil provincial du Québec de l'UCC s'est concentré sur l'aide aux Ukrainiens pour répondre à leurs besoins immédiats, l'hébergement étant la priorité absolue. Étant donné la situation d'urgence, certains sont restés chez des amis ou des parents qui pouvaient les accueillir temporairement à leur arrivée. Après quelques mois, beaucoup d'entre eux cherchent maintenant à retrouver un semblant de normalité, notamment en s'efforçant de trouver un logement à long terme, un emploi et une éducation pour leurs enfants. Alors qu'ils emménagent dans leur nouvelle maison et qu'ils ont besoin d'articles essentiels pour dormir, Dormez-vous les aidera à faciliter la transition vers des solutions de logement à long terme.

« La situation du logement est encore précaire dans de nombreuses régions du Québec, car il y a un manque de stocks et de logements abordables. Le don de Dormez-vous arrive à point nommé, car nous travaillons actuellement avec de nombreuses familles ukrainiennes pour répondre à leurs besoins à long terme, ce qui inclut une résidence plus stable et permanente. La recherche d'un nouvel endroit où vivre sera un peu moins stressante pour de nombreuses familles ukrainiennes, car Dormez-vous leur fournira les articles essentiels au sommeil dont elles ont besoin pour prendre un nouveau départ au Québec. Nous sommes reconnaissants du don généreux de Dormez-vous à notre communauté », explique Michael Shwec, président du Conseil provincial du CUC du Québec.

« Les familles qui fuient les conflits dans leur pays laissent souvent tout derrière elles. Alors que les réfugiés cherchent un endroit sûr pour s'abriter, nous sommes fiers de leur prêter main forte et de leur offrir le confort dont ils ont besoin pour passer une bonne nuit de sommeil », a déclaré Stewart Schaefer, président et directeur général de Dormez-vous. « Depuis leur arrivée, beaucoup d'entre eux ont mal dormi en raison du stress et de l'anxiété, ainsi que du manque de leur patrie et de leurs proches. Nous comprenons l'impact transformateur du sommeil sur notre santé et notre bien-être et nous sommes heureux de faire une petite différence dans la vie des familles ukrainiennes alors qu'elles se remettent lentement et s'enracinent au Québec. »

Dans le cadre des efforts d'aide à la crise ukrainienne, le Conseil provincial du Québec du CUC a aidé des milliers de familles à s'installer au Québec depuis le début de l'invasion russe. Selon l'Agence des services frontaliers du Canada1, plus de 67 000 citoyens ukrainiens et résidents permanents canadiens d'origine ukrainienne sont arrivés au Canada par voie terrestre ou aérienne entre le 1er janvier et le 24 juillet 2022. En plus, plus de 433 000 demandes de résidence temporaire ont été reçues au Canada entre le 17 mars et le 27 juillet 2022.

À propos du Congrès ukrainien canadien

Le Congrès ukrainien canadien (CUC) est la voix de la communauté ukrainienne du Canada. Le Congrès rassemble sous un même toit toutes les organisations ukrainiennes canadiennes nationales, provinciales et locales. Avec ses organisations membres, le CUC dirige, coordonne et représente les intérêts de l'une des plus grandes communautés ethniques du Canada (1,4 million) depuis 1940 et a contribué à former le paysage social, économique et politique du Canada. Le Conseil provincial du Québec et la section de Montréal de l'UCC représentent les Canadiens ukrainiens qui vivent dans la province de Québec dans des villes comme Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Rouyn-Noranda, Granby et Saguenay. Pour plus d'informations, visitez uccmontreal.ca

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 30 août 2022, Dormez-vous compte 61 magasins appartenant à l'entreprise et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une organisation motivée qui se consacre à transformer des vies en éveillant les Québécois au pouvoir du sommeil, et qui s'engage à créer une culture d'entreprise axée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. L'entreprise soutient de façon significative et positive son environnement et les collectivités où elle exerce ses activités par le biais de son programme complet de recyclage des matelas et des sommiers, qui permet d'éviter que les matelas ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement, ainsi que par son programme de don de lits, qui permet de remettre des matelas et des sommiers à des organismes de bienfaisance québécois afin d'aider les familles et les enfants dans le besoin à obtenir une bonne nuit de sommeil. Pour plus d'informations sur la société, visitez le site www.dormezvous.com

