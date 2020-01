Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université d'Ottawa créent un nouveau carrefour de l'innovation

Annonce d'un nouveau partenariat en recherche : le Centre conjoint de photonique extrême

OTTAWA, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Des dirigeants du monde des affaires, des chercheurs et des étudiants ont souligné aujourd'hui l'inauguration du Centre conjoint de photonique extrême, à Ottawa. Établi par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et l'Université d'Ottawa (uOttawa), ce carrefour de l'innovation et de recherche en photonique extrême et quantique rassemblera la plus éminente équipe de chercheurs du domaine au pays et contribuera à solidifier la place du Canada dans le secteur de la photonique, ou science de la lumière.

Le CNRC et l'uOttawa entretiennent des relations de recherche de longue date dans le domaine de la photonique. Le nouveau centre de collaboration orientera ses activités collectives de recherche-développement sur la physique atomique, moléculaire et optique, et il se spécialisera en photonique quantique ultrarapide, en horloges de haute précision, en science de l'attoseconde et en nanophotonique. Il offrira également des possibilités de formation à des étudiants diplômés et à des stagiaires de recherche postdoctorale. L'équipe du CCPE est composée de chercheurs de calibre mondial dont les travaux déboucheront sur de nouvelles technologies, des brevets et des innovations.

Pour aider le Canada à renforcer sa position de chef de file mondial, le CNRC resserre ses liens avec les écosystèmes régionaux ainsi que les universités, les écoles polytechniques et les collèges en établissant des centres de collaboration un peu partout au pays.

La photonique est l'un des secteurs de recherche stratégique de l'uOttawa. En fait, le programme de recherche en photonique de l'uOttawa compte parmi les meilleurs au monde.

Citations

« Les chercheurs et chercheuses de premier plan réunis au sein de ce centre de collaboration réaliseront d'importants progrès en photonique, pour le bien de la population et des entreprises canadiennes. Grâce à ce partenariat avec l'Université d'Ottawa, le Centre conjoint de photonique extrême pourra profiter au maximum des investissements effectués dans le capital humain et les infrastructures, tout en contribuant à planifier la relève des plus éminents et éminentes scientifiques du Canada. »

Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

« La mise sur pied du Centre conjoint de photonique extrême constitue une phase clé du partenariat de longue date entre l'Université d'Ottawa et le Conseil national de recherches du Canada. Ce partenariat viendra consolider encore davantage la place du Canada en tant que puissance mondiale dans le domaine de la recherche en photonique. »

Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier, Université d'Ottawa

Faits en bref

La collaboration en photonique entre le Conseil national de recherches du Canada et l'Université d' Ottawa remonte à une dizaine d'années.

et l'Université d' remonte à une dizaine d'années. Exploité depuis des locaux de l'Université d' Ottawa et du Conseil national de recherches du Canada , le Centre conjoint de photonique extrême réunit 12 chercheurs ainsi que des attachés de recherche postdoctorale des deux organismes.

et du Conseil national de recherches du , le Centre conjoint de photonique extrême réunit 12 chercheurs ainsi que des attachés de recherche postdoctorale des deux organismes. Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) est la plus grande organisation fédérale de recherche et technologie du Canada .

national de recherches (CNRC) est la plus grande organisation fédérale de recherche et technologie du . Située au cœur de la capitale du Canada , l'Université d' Ottawa est la plus grande université bilingue (français-anglais) du monde. Elle est fréquentée par plus de 40 000 étudiants.

Liens connexes

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, 1-855-282-1637, [email protected]; Isabelle Mailloux Pulkinghorn, Université d'Ottawa, 613-240-0275, [email protected]

Liens connexes

