OTTAWA,ON, le 6 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et BDC, la banque des entrepreneurs, sont heureux d'annoncer la signature d'un nouveau protocole d'entente de partenariat qui représente une occasion unique de soutenir davantage l'écosystème canadien de l'innovation. Le partenariat est conçu pour accélérer les projets de recherche-développement des PME canadiennes au moyen de conseils techniques et commerciaux en matière d'innovation, d'une aide financière et de relations avec l'industrie.

Grâce à ce partenariat, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) et BDC harmonisent davantage leurs offres de services respectives et permettent aux entreprises canadiennes innovantes d'accéder plus facilement au financement de BDC afin de faire progresser leurs idées. De plus, il favorisera les références croisées entre BDC et le PARI CNRC et appuiera davantage les PME technologiques canadiennes qui sont hautement innovantes, ambitieuses et prêtes à croître.

Caractéristiques et critères d'admissibilité

Être une entreprise du secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) ou d'autres secteurs technologiques connexes.

Être un client actif du PARI CNRC qui reçoit ou recevra du financement. Offert aux clients nouveaux et actuels de BDC.

Avoir enregistré un chiffre d'affaires d'au moins 500 000 $ au dernier exercice.

À la suite d'un processus de diligence raisonnable et d'approbation du crédit, les entreprises profiteront de conditions de financement exclusives de BDC. Le montant des prêts commencera à 100 000 $.

Les entreprises qui souhaitent obtenir plus de renseignements doivent communiquer avec le PARI CNRC au numéro 1-877-994-4727 ou avec BDC au numéro 1-877-232-2269.

Faits en bref sur le PARI CNRC et BDC

Depuis plus de 70 ans, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada stimule la croissance économique au Canada en offrant du financement et des services consultatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent croître, renforcer leur capacité d'innovation et commercialiser leurs idées.

stimule la croissance économique au en offrant du financement et des services consultatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent croître, renforcer leur capacité d'innovation et commercialiser leurs idées. Grâce à son réseau de plus de 255 conseillers en technologie industrielle situés dans plus de 110 emplacements au Canada , le PARI CNRC offre aux petites et moyennes entreprises canadiennes des solutions personnalisées par l'entremise d'une aide financière, de conseils d'experts et de réseaux nationaux et internationaux dans tous les secteurs d'activité.

, le PARI CNRC offre aux petites et moyennes entreprises canadiennes des solutions personnalisées par l'entremise d'une aide financière, de conseils d'experts et de réseaux nationaux et internationaux dans tous les secteurs d'activité. En 2019-2020, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada a financé plus de 4 200 projets de recherche-développement.

a financé plus de 4 200 projets de recherche-développement. BDC est la banque des entrepreneurs canadiens. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital de risque. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour seul objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs, à toutes les étapes de leur croissance. Comptant des centres d'affaires partout au pays, BDC soutient activement 62 000 petites et moyennes entreprises, dont plus de 3 500 entreprises technologiques canadiennes.

Citations

« Nous sommes heureux d'annoncer la signature de ce protocole d'entente avec BDC. En travaillant en partenariat pour mieux harmoniser nos offres de services respectives, nous renforçons le soutien aux entreprises innovantes au moment où elles en ont le plus besoin. Avec cette initiative, nous espérons aider les clients actuels du PARI CNRC à accéder plus facilement au financement de BDC afin de passer à la prochaine étape et de mettre en marché les meilleures idées canadiennes. »

Roger Scott-Douglas, Ph. D.

Président par intérim, Conseil national de recherches du Canada

« Les petites et moyennes entreprises canadiennes sont essentielles à la réussite économique de notre pays et contribuent à stimuler le type d'innovation qui améliore notre qualité de vie. En alliant nos forces avec celles du PARI CNRC, nous visons à aider un nombre encore plus grand d'entrepreneurs canadiens à accélérer la commercialisation de produits révolutionnaires, à croître et à être compétitifs sur le marché mondial. »

Michael Denham

Président et chef de la direction, BDC

Renseignements: Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, 1-855-282-1637, [email protected]; BDC, Relations avec les médias, [email protected], 1-844-625-8321

