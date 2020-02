Le Conseil national de recherches du Canada célèbre la science au féminin au gouvernement du Canada

Un symposium qui atteste du soutien aux femmes émérites en STIM avec la signature de la charte Dimensions

OTTAWA, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Un symposium a rassemblé aujourd'hui des femmes de l'ensemble du gouvernement du Canada qui travaillent dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) en vue de reconnaître leurs contributions à la science et à la technologie. Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a organisé cet évènement en l'honneur de la Journée internationale des femmes et des filles de science ainsi que pour lancer sa campagne Possibilités infinies pour les femmes en STIM.

Le Symposium mettant à l'honneur les femmes en STIM du gouvernement du Canada comprenait une allocution de Mme Mona Nemer, Ph. D., conseillère scientifique en chef du Canada, qui a souligné les obstacles que les femmes en STIM continuent à devoir surmonter et la nécessité d'encourager et de faire progresser les femmes dans les communautés de STIM. Des représentants de divers ministères fédéraux ont aussi pris la parole, dont des intervenants du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, d'Accessibilité de la fonction publique, de Services publics et Approvisionnement Canada, et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Le président du CNRC, M. Iain Stewart, a attesté de l'engagement de l'organisation à l'égard d'un milieu de travail inclusif avec la signature de la charte Dimensions - programme pilote visant à s'attaquer aux obstacles systémiques que doivent affronter les groupes sous-représentés ou marginalisés. D'autres ministères et organismes gouvernementaux tels que l'Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Agence spatiale canadienne, et Environnement et Changement climatique Canada ont également signé la Charte.

L'évènement a été suivi d'une séance de présentations scientifiques par affiches mettant en valeur différents projets de recherche dirigés par ou impliquant des femmes dans l'ensemble du gouvernement du Canada.

Citations

« Le gouvernement du Canada compte de nombreuses femmes exceptionnelles dans les domaines des STIM qui contribuent tous les jours à leur milieu de travail par leur passion pour la science, leurs talents uniques et leurs multiples perspectives. Ces femmes façonnent la science d'aujourd'hui et apportent des solutions à certains des défis les plus complexes que doit relever le Canada. »

Mona Nemer, Ph. D.

Conseillère scientifique en chef du Canada

« Lorsque nous créons un environnement dans lequel tous et toutes se sentent appuyés et encouragés à contribuer à part entière, nous soutenons la concrétisation du plein potentiel des grands esprits qui travaillent dans notre organisation. Ce symposium souligne le rôle central que jouent les chercheuses scientifiques du gouvernement du Canada dans les percées scientifiques. Avec la signature de la charte Dimensions et le lancement officiel de la campagne Possibilités infinies pour les femmes en STIM du Conseil national de recherches du Canada, nous consolidons notre engagement à l'égard d'un CNRC inclusif. »

M. Iain Stewart

Président, Conseil national de recherches du Canada

« La diversité étant un moteur de l'innovation, le programme spatial canadien bénéficie de la perspective unique des femmes. L'Agence spatiale canadienne est fière de se joindre à d'autres ministères et organismes gouvernementaux pour souligner la Journée internationale des femmes et des filles de science ainsi que pour créer et favoriser un environnement inclusif qui nourrit l'intérêt et le talent des femmes en STIM. »

M. Sylvain Laporte

Président, Agence spatiale canadienne

« Jamais auparavant il n'a été aussi important de tenir compte de la diversité dans la science. L'augmentation du nombre de femmes dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie ou mathématiques est un moyen efficace de stimuler le changement et de renforcer la communauté de recherche. Environnement et Changement climatique Canada est fier d'approuver la charte Dimensions, de créer plus de possibilités pour les femmes et les groupes sous-représentés, et de prendre part à la vague de changement dans le domaine des sciences. Nous devons continuer à souligner le travail incroyable accompli par tous les membres de la communauté de recherche. »

Dre Martine Dubuc

Sous-ministre déléguée d'Environnement et Changement climatique Canada

Faits en bref

La campagne Possibilités infinies pour les femmes en STIM du Conseil national de recherches du Canada se déroule du 11 février au 8 mars 2020. Elle présente et met en valeur l'engagement des chercheuses du CNRC dans divers projets scientifiques et d'innovation ainsi que le rôle central joué par ces femmes au cœur de grandes réalisations scientifiques et percées technologiques. Pour les dernières nouvelles et informations sur la campagne Possibilités infinies pour les femmes en STIM, visitez le site Web du CNRC et suivez le CNRC sur Twitter, LinkedIn ou Instagram.

se déroule du 11 février au 8 mars 2020. Elle présente et met en valeur l'engagement des chercheuses du CNRC dans divers projets scientifiques et d'innovation ainsi que le rôle central joué par ces femmes au cœur de grandes réalisations scientifiques et percées technologiques. Pour les dernières nouvelles et informations sur la campagne Possibilités infinies pour les femmes en STIM, visitez le site Web du CNRC et suivez le CNRC sur Twitter, LinkedIn ou Instagram. Initiative du gouvernement du Canada , le programme pilote Dimensions vise à favoriser l'excellence en recherche, l'innovation et la créativité dans le milieu postsecondaire, dans et entre toutes les disciplines, en favorisant l'équité, la diversité et l'inclusion.

, le vise à favoriser l'excellence en recherche, l'innovation et la créativité dans le milieu postsecondaire, dans et entre toutes les disciplines, en favorisant l'équité, la diversité et l'inclusion. Le programme reconnaît la nécessité de repérer et d'aplanir les obstacles systémiques, notamment ceux qui touchent les groupes sous-représentés ou désavantagés, lesquels incluent, entre autres, les femmes, les Autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis), les personnes handicapées, les membres de minorités visibles ou de groupes racialisés et les membres des communautés LGBTQ2+.

En s'engageant à respecter les principes de la charte Dimensions et en prenant des mesures pour atteindre ses objectifs, les cégeps, les collèges, les écoles polytechniques, les universités et les organisations de recherche reconnaissent que l'équité, la diversité et l'inclusion enrichissent le milieu de la recherche; améliorent la qualité, la pertinence et l'incidence de la recherche; et accroissent les possibilités.

Liens connexes

Restez branchés



Suivez le Conseil national de recherches du Canada sur les médias sociaux.

Twitter @nrc_cnrc , Instagram @nrc_cnrc ou LinkedIn .

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, 1-855-282-1637, [email protected]

Liens connexes

www.nrc-cnrc.gc.ca