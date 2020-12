L'investissement de 9 millions de dollars aidera à garantir que les innovateurs canadiens auront les outils nécessaires pour développer des traitements, aujourd'hui et à l'avenir

OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement canadien poursuit activement l'achat et le développement de traitements contre la COVID-19 et de fournitures connexes pour protéger les Canadiens, tout en cherchant à solidifier le secteur canadien de la biofabrication. Il collabore notamment avec les scientifiques, les entreprises et les fabricants canadiens pour renforcer la capacité du Canada à lutter contre le COVID-19 et d'autres éventuelles pandémies.

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a annoncé aujourd'hui qu'il offrira des services-conseils et injectera plus de 9 millions de dollars dans la recherche-développement par le biais du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC). Ces fonds appuieront les 4 entreprises que voici, spécialisées dans les produits thérapeutiques.

Jusqu'à 289 032,00 $ iront à Bold Therapeutics , de Vancouver (Colombie-Britannique), pour un projet d'épuration des données précliniques sur l'efficacité des traitements chez les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 (COVID-19), ainsi que pour la préparation d'essais cliniques et la fabrication de BOLD-100, un traitement expérimental à l'intention des personnes atteintes d'une infection virale, dont la COVID-19.

, de (Colombie-Britannique), pour un projet d'épuration des données précliniques sur l'efficacité des traitements chez les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 (COVID-19), ainsi que pour la préparation d'essais cliniques et la fabrication de BOLD-100, un traitement expérimental à l'intention des personnes atteintes d'une infection virale, dont la COVID-19. Jusqu'à 4 609 000,00 $ seront versés à JN Nova Pharma , de Montréal (Québec), pour l'aider à mettre au point un médicament biologique qui bloquera le pouvoir infectieux des coronavirus tout en allégeant la pathologie des personnes symptomatiques afin qu'elles se rétablissent plus vite.

, de Montréal (Québec), pour l'aider à mettre au point un médicament biologique qui bloquera le pouvoir infectieux des coronavirus tout en allégeant la pathologie des personnes symptomatiques afin qu'elles se rétablissent plus vite. Jusqu'à 4 166 796,00 $ seront remis à Laurent Pharmaceuticals , de Montréal (Québec), afin que l'entreprise procède au développement clinique de sa thérapie antivirale LAU-7b, qui combat l'inflammation et contrôle les infections par la COVID-19.

, de Montréal (Québec), afin que l'entreprise procède au développement clinique de sa thérapie antivirale LAU-7b, qui combat l'inflammation et contrôle les infections par la COVID-19. Jusqu'à 109 764,00 $ iront à Qu Biologics, de Vancouver (Colombie-Britannique), dans le cadre d'un projet destiné à prouver la validité et l'efficacité d'un immunomodulateur pulmonaire susceptible de prévenir et de soigner les infections graves dues au nouveau coronavirus.



Ces investissements aboutiront à l'élaboration de traitements sûrs et efficaces pour les personnes qui contracteront le virus de la COVID-19, tout en donnant au pays la capacité domestique de lutter contre de futures pandémies.

Faits en bref

Le Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine du Conseil national de recherches du Canada collabore aux travaux de recherche-développement entrepris par JN Nova Pharma en vue de mettre au point une plateforme thérapeutique pour les manifestations complexes de la COVID-19. Il contribue également aux activités poursuivies par Qu Biologics en vue d'évaluer l'efficacité avec laquelle son produit réduit la gravité des infections par le SRAS-CoV-2 dans les modèles animaux.

collabore aux travaux de recherche-développement entrepris par JN Nova Pharma en vue de mettre au point une plateforme thérapeutique pour les manifestations complexes de la COVID-19. Il contribue également aux activités poursuivies par Qu Biologics en vue d'évaluer l'efficacité avec laquelle son produit réduit la gravité des infections par le SRAS-CoV-2 dans les modèles animaux. Depuis plus de 70 ans, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada stimule la croissance de l'économie canadienne en soutenant financièrement et en conseillant les petites et moyennes entreprises du pays pour qu'elles prennent de l'expansion, innovent davantage et exploitent commercialement leurs idées.

stimule la croissance de l'économie canadienne en soutenant financièrement et en conseillant les petites et moyennes entreprises du pays pour qu'elles prennent de l'expansion, innovent davantage et exploitent commercialement leurs idées. Grâce à son réseau de plus de 255 conseillers et conseillères en technologie industrielle situés dans au-delà de 110 emplacements au Canada , le PARI CNRC offre aux petites et moyennes entreprises canadiennes des solutions personnalisées sous forme d'aide financière, de conseils d'experts et de réseaux nationaux et internationaux dans tous les secteurs d'activité.

Citations

« Alors que le monde entier cherche à formuler un vaccin efficace contre la COVID-19, il ne faut surtout pas oublier combien il importe de mettre au point des traitements qui empêcheront la maladie de s'aggraver chez les personnes qui ont été contaminées. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le plan du gouvernement du Canada d'investir dans des projets qui aideront le pays dans la course mondiale vers un traitement à la COVID-19, tout en renforçant les capacités qui lui permettront de faire face à d'autres pandémies dans l'avenir, et ainsi de protéger la santé et la sécurité de toute la population canadienne. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Avec ces investissements stratégiques, nous nous assurons d'offrir à l'industrie canadienne le soutien dont elle a besoin pour fournir au Canada les moyens de fabriquer les produits thérapeutiques dont il a besoin pour contrer la pandémie actuelle et réagir à d'autres pandémies potentielles. De tels produits garantiront un traitement sûr et efficace à toutes les personnes chez qui la COVID-19 a été diagnostiquée. »

Roger Scott-Douglas, Ph.D.

Président par intérim, Conseil national de recherches du Canada

Suivez-nous

Suivez le Conseil national de recherches du Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @nrc_cnrc, Instagram : @nrc_cnrc et LinkedIn.

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, 1-855-282-1637, [email protected]

Liens connexes

www.nrc-cnrc.gc.ca