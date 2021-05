OTTAWA, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est heureux d'annoncer que sept entreprises canadiennes pourront réaliser leur projet en collaboration avec un partenaire du Royaume-Uni dans la foulée de la demande de propositions canado-britannique en recherche-développement industrielle lancée avec UK Research and Innovation (UKRI). Les projets retenus rendront l'agriculture plus productive et plus durable, notamment les systèmes de production végétale, animale et aquicole qui recourent aux technologies de précision et aux solutions fondées sur les données.

Le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) dispensera des services consultatifs et jusqu'à 2,9 millions de dollars en soutien financier pour la recherche et le développement dans le cadre des sept projets coopératifs que voici.

Jusqu'à 300 000 $ seront octroyés à TrustBIX Inc. ( Edmonton, Alberta ) pour mener à bien un projet avec Arden Biotechnology (R.-U.) qui verra le perfectionnement de leur technique de préparation d'aliments complémentaires naturels et son application à l'aviculture ainsi qu'à d'autres types d'élevage, au Canada.

( ) pour mener à bien un projet avec qui verra le perfectionnement de leur technique de préparation d'aliments complémentaires naturels et son application à l'aviculture ainsi qu'à d'autres types d'élevage, au Canada. Un maximum de 376 247 $ sera versé à Mara Renewables Corporation ( Dartmouth , N.-.É.) dans le cadre d'un projet avec Devenish (R.-U.) prévoyant l'élaboration de produits de la prochaine génération issus des algues, destinés à la production avicole au R.-U., au Canada et sur d'autres marchés de la planète.

( , N.-.É.) dans le cadre d'un projet avec prévoyant l'élaboration de produits de la prochaine génération issus des algues, destinés à la production avicole au R.-U., au Canada et sur d'autres marchés de la planète. Un montant allant jusqu'à 600 000$ ira à JCA Technologies ( Winnipeg, Manitoba ) pour un projet entrepris avec Precision Decisions (R.-U.) et Farmscan Ag Limited (R.-U.) devant aboutir à une plateforme intégrée d'agriculture de précision qui recueillera les données des applications commandant les machines agricoles afin qu'on les analyse, qu'on planifie les travaux et qu'ils soient déployés de façon intelligente au parc de machines.

( ) pour un projet entrepris avec et devant aboutir à une plateforme intégrée d'agriculture de précision qui recueillera les données des applications commandant les machines agricoles afin qu'on les analyse, qu'on planifie les travaux et qu'ils soient déployés de façon intelligente au parc de machines. La Société pour l'information industrielle (SII Canada) (Montréal, Québec) recevra jusqu'à 476 000 $ en vue d'un projet avec AirBorne Robotics (R.-U.) et ADAS (R.-U.) pour mettre au point le prototype d'un véhicule aérien sans pilote (UAV) spécial et un outil de télédétection semi-autonome qu'on utilisera pour évaluer les cultures et identifier puis diagnostiquer les zones problématiques.

(Montréal, Québec) recevra jusqu'à 476 000 $ en vue d'un projet avec et pour mettre au point le prototype d'un véhicule aérien sans pilote (UAV) spécial et un outil de télédétection semi-autonome qu'on utilisera pour évaluer les cultures et identifier puis diagnostiquer les zones problématiques. Une somme maximale de 405 000 $ sera consentie à Bow Valley Genetics ( Rosemary, Alberta ) dans le cadre d'un projet avec Raft Solutions Limited (R.-U.), Dyneval Limited (R.-U.) et Ostara Biomedical Limited (R.-U.) qui débouchera sur le développement de technologies novatrices dans le domaine de la fécondation des bovins et des techniques d'élevage de pointe.

( ) dans le cadre d'un projet avec et qui débouchera sur le développement de technologies novatrices dans le domaine de la fécondation des bovins et des techniques d'élevage de pointe. Sona Nanotech ( Halifax , N.-É.) obtiendra jusqu'à 457 830 $ pour collaborer avec Clarity Biosolutions Limited (R.-U.) et Bond Digital Health Ltd. (R.-U.) , et développer un nouveau test objectif, ultra précis, avec lequel on dépistera rapidement la tuberculose bovine, prendra en charge la maladie et la combattra dans l'espoir de l'éradiquer.

( , N.-É.) obtiendra jusqu'à 457 830 $ pour collaborer avec et , et développer un nouveau test objectif, ultra précis, avec lequel on dépistera rapidement la tuberculose bovine, prendra en charge la maladie et la combattra dans l'espoir de l'éradiquer. Jusqu'à 338 121 $ iront à Innovasea Marine Systems ( Bedford , N.-É.) pour un projet avec RS Aqua Limited (R.-U.) visant à élaborer un système d'alerte rapide qui préviendra les aquiculteurs des proliférations potentielles et dangereuses d'algues à l'origine d'une plus forte incidence de maladies et de l'élévation du taux de mortalité dans les piscicultures.

« L'économie de l'avenir, plus verte et plus propre, entraînera des transformations dans tous les secteurs de notre économie. Les projets durables annoncés aujourd'hui sont d'excellents exemples d'innovations qui promettent de rendre l'industrie agricole canadienne plus compétitive tout en appuyant la création d'emplois et la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le CNRC est honoré de pouvoir s'associer avec UKRI afin de stimuler l'innovation conjointe entre petites et moyennes entreprises (PME) du Canada et du Royaume-Uni. L'expansion des PME passe par la collaboration internationale et les partenariats de ce genre permettent d'accéder plus vite à de nouveaux marchés ainsi qu'aux chaînes de valeur mondiales, si bien que les entreprises du pays se mesureront plus facilement à la concurrence étrangère, partout dans le monde. »

Mitch Davies, président, Conseil national de recherches du Canada

« Nous devons nous attaquer ensemble aux conséquences du réchauffement climatique. Et nous devons faire en sorte que les méthodes employées pour produire des aliments et cultiver la terre sont à la fois durables et rentables, et concourent à la sécurité alimentaire à long terme. Cet investissement donnera un sérieux coup de pouce au secteur. Le Royaume-Uni a pris la tête des efforts déployés pour créer des technologies et des pratiques agricoles durables, de concert avec ses partenaires internationaux. »

Victoria Prentis, sous-secrétaire d'État parlementaire au ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales du R.-U. (DEFRA)



« La demande de propositions canado-britannique d'UKRI est une initiative majeure qui aidera les entreprises du Royaume-Uni à créer de solides réseaux internationaux, à accéder à l'expertise voulue et à exploiter les débouchés éventuels sur les marchés étrangers. Les entreprises britanniques et leurs partenaires canadiens poursuivent une panoplie de projets captivants qui intègreront des technologies de pointe aux pratiques agricoles courantes afin d'aider les agriculteurs des deux pays à accroître leur rendement et leur pérennité, en rendant les systèmes agricoles moins dommageables pour le climat. »

Katrina Hayter, directrice de l'axe « Transformation de la production d'aliments », UKRI

Les partenaires britanniques des projets obtiendront jusqu'à 3,5 millions de dollars (deux millions de livres sterling) d'UKRI dans le cadre de l'initiative « Transformation de la production d'aliments » d'Innovate UK, qui vise l'élimination totale des émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture d'ici 2040.

Le Canada et le Royaume-Uni ont ratifié un protocole d'entente en science, technologie et innovation en septembre 2017.

et le Royaume-Uni ont ratifié un protocole d'entente en science, technologie et innovation en septembre 2017. En juillet 2018, le CNRC et UKRI ont conclu un protocole d'entente sur la recherche et l'innovation, prélude au développement de liens plus étroits entre ces deux institutions dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'innovation.

En vertu des protocoles précités, UKRI et le PARI CNRC ont injecté plus de 30 millions de dollars dans les projets d'innovation auxquels collaborent des petites et moyennes entreprises du Canada et du Royaume-Uni.

