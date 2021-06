Le Conseil Mohawk de Kahnawà:ke devient partenaire stratégique d'Hydro-Québec dans le cadre d'une initiative de transport d'énergie pour alimenter la ville de New York

KAHNAWAKE, QC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil Mohawk de Kahnawà:ke ("CMK") est heureux d'annoncer qu'il a conclu un Protocole d'entente ("PE") avec Hydro-Québec pour s'associer dans le cadre du projet d'interconnexion Hertel-New York visant à transmettre de l'énergie renouvelable à la ville de New York dans l'éventualité où Hydro-Québec remporterait le contrat d'approvisionnement en énergie. Il s'agit d'une réalisation historique pour Kahnawà:ke et Hydro-Québec : c'est le premier partenariat visant une ligne de transport dédiée à l'exportation.

Le CMK deviendra copropriétaire d'une ligne de transport d'electricité souterraine de 400 kV à partir du poste situé Hertel à La Prairie jusqu'à la frontière américaine - où il se connectera avec la ligne Champlain Hudson Power Express qui, elle, sera construite entre la frontière canado-américaine et Astoria, Queens, New York.

Selon le PE, le CMK soutiendra la construction de la ligne et le projet et bénéficiera des revenus provenant du projet sur une durée de 40 ans. Veuillez noter qu'un certain nombre de questions restent à négocier et à discuter avant que les parties ne signent des accords définitifs si Hydro-Québec remporte le contrat d'approvisionnement.

Considérant que la ligne sera construite dans la Seigneurie de Sault-Saint-Louis et sur les terres des Mohawks, il était important pour le CMK de former un partenariat stratégique avec Hydro-Québec. Comme la ligne Hertel transportera une source d'énergie renouvelable qui aidera à décarboner la Ville de New York - une ville, d'ailleurs, que les ferronniers Mohawks ont aidé à bâtir - ce projet répond aux objectifs du CMK d'investir dans des projets durables sur le plan environnemental.

Il s'agit d'un accomplissement majeur pour Kahnawà:ke et d'un grand pas en avant pour Hydro-Québec dans sa relation avec la communauté, qui illustre ce que signifie être un bon citoyen corporatif. Ce projet démontre que la collaboration avec une communauté autochtone peut s'avérer mutuellement bénéfique pour des corporations et les communautés autochtones. Avec l'impact de la COVID-19 sur les fonds communautaires, ce projet contribuera à stabiliser le bilan financier de la communauté et aidera Kahnawà:ke à devenir de plus en plus autosuffisante.

D'autres développements sur le projet et le partenariat avec Hydro-Québec seront annoncés dès qu'ils seront disponibles.

http://www.kahnawake.com/pr_text.asp?ID=5554

http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1727

