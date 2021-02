OTTAWA, ON, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Le Conseil médical du Canada (CMC) se réjouit d'annoncer son association avec Education Management Solutions (EMS) en vue d'offrir l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada (EACMC), partie II, virtuellement, dès ce printemps.

L'EACMC, partie II, est un examen clinique objectif structuré (ECOS) qui sert à évaluer les compétences, les connaissances, les aptitudes et les attitudes essentielles attendues d'un médecin commençant à exercer de façon indépendante. Auparavant offert intégralement en personne, l'examen virtuel offrira aux candidats des sessions d'examen plus fréquentes, ce qui réduira la nécessité pour les candidats de voyager ainsi que le risque d'annulation.

EMS, une filiale de Collegis, LLC, est une pionnière et un chef de file dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la technologie de gestion de l'apprentissage par simulation médicale. La solution EMS retenue, SIMULATIONiQ™, permettra au CMC de mener des situations ECOS de haut niveau, avec participants standardisés (PS), de manière entièrement virtuelle.

« Nous sommes heureux de nous associer à EMS pour relancer l'administration de l'EACMC, partie II, qui, avec les autres examens du CMC, joue un rôle essentiel dans le maintien des normes de qualité des soins de santé au Canada, » déclare la Dre Maureen Topps, directrice générale et chef de la direction du CMC. « Notre objectif commun est d'offrir aux candidats une expérience sûre, efficace et fiable, tout en maintenant des normes d'examen élevées. »

« Nous sommes ravis de nous allier au CMC et de contribuer à la prestation de l'EACMC, partie II, un examen national à enjeux élevés, » confie Anurag Singh, présidente d'Education Management Solutions. « Notre équipe entend fournir une solution d'ECOS virtuelle de grande qualité pour soutenir la mission d'excellence de l'évaluation des médecins du CMC. Au cours de la pandémie de la COVID-19, nos solutions d'ECOS virtuelles ont fourni bien au-delà de 321 000 minutes de rencontres de formation sécurisées et en direct pour soutenir nos partenaires de l'éducation en matière de soins de santé. »

Les prochains mois seront consacrés à s'assurer que les candidats puissent reprendre leur parcours vers l'obtention de leur permis d'exercice en adaptant l'examen à ce nouveau format de prestation et en procédant à des essais pilotes pour en assurer le succès en mai 2021.

Le Conseil médical du Canada (CMC) veille à offrir les meilleurs soins médicaux au Canada qui soient grâce à l'excellence de l'évaluation des médecins. Il évalue chaque année plus de 14 000 étudiants et diplômés en médecine au moyen de ses examens, qui sont offerts dans les deux langues officielles au Canada et dans 80 autres pays. Son appui continu à la recherche et au développement permet au CMC de demeurer à l'avant-plan de l'innovation dans le domaine de l'évaluation médicale.

